Целуют иконы и причащаются из одной ложки: как прихожане украинских церквей "соблюдают" карантин. Фото

Прихожане православных церквей Украины посетили воскресную службу 15 марта, несмотря на действующий карантин из-за коронавируса.

Как сообщает "Бабель", было много людей на службах как в храмах Православной церкви Украины, так и в Украинской православной церкви Московского патриархата (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Верующие как обычно причащались из многоразовой посуды, целовали кресты и иконы.

"Один мужчина целует, кашляет и целует еще раз. Сразу за ним в очереди на поклонение женщина с девочкой лет семи. Она подходит и рукой наклоняет голову девочки к стеклу – та целует", – описало издание один эпизод.

В зале периодически кто-то чихал или кашлял, но на это никто не обращал внимания.

"Бог создал все, так не создал ли Бог вирус, чтобы послать нам испытание? Потому что мы перестали ходить в церковь, говорить с Богом", – сказал в проповеди предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

thebabel.net

thebabel.net

thebabel.net

thebabel.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине обнаружили уже 5 случаев заражения коронавирусом. 16 марта стало известно о двух инфицированных пациентах в Черновицкой области.

13 марта в Радомышле от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.

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