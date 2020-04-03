Целовали в лоб: на Херсонщине сотни людей попрощались с умершей от коронавируса медсестрой

Скончавшаяся от коронавируса в городе Олешки Херсонской области 67-летняя медсестра могла заразить COVID-19 еще сотни земляков.

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Поскольку диагноз подтвердили уже посмертно, а до того она общалась со многими коллегами, да и на похороны женщины пришло множество людей, которые, прощаясь, "целовали ее в лоб", рассказал в комментарии InfoResist советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

По его словам, в один из рабочих дней медсестра почувствовала себя плохо, однако продолжала работать. После ухудшения самочувствия ее госпитализировали – с пневмонией, от осложнений которой женщина и скончалась. И только спустя некоторое время в больницу пришли результаты умершей на наличие коронавирус, которые оказались положительными.

"И на похороны медсестры пришло множество ее коллег, которые целовали умершую в лоб, тем самым могли заразиться", – сказал Ковалев.

Кроме этого, добавил он, главный врач больницы, в которой умерла женщина, после посещала сессию райрады и вела тесные контакты с депутатами и чиновниками района, "дружески обнималась".

Позже у нее тоже появились первые симптомы, похожи на коронавирус. Сейчас медик находится на самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с пандемией COVID-19 в Херсонской области со 2 апреля ввели дополнительные меры по недопущению распространения инфекции – устанавливаются блокпосты, осматриваются автомобили, дезинфицируются места, где находились зараженные люди.

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