Царит "русский дух": появились печальные фото из Крыма в оккупации

В сети показали свежие фото из аннексированного Крыма, которые наглядно демонстрируют масштабы коллапса с мусором на полуострове.
Соответствующими снимками поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Раньше тут был прекрасный, тихий, с зелеными полянками, с живописным видом на Ялту уголочек природы. А теперь тут гавань и русский дух", – написала она, опубликовав кадры с бытовыми отходами, которые оставили среди деревьев.
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Не лучше, по словам блогера, ситуация обстоит и в Керчи. Там мусор массово выбрасывают прямо около кладбища.
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Раньше тут был прекрасный, тихий, с зелеными полянками, с живописным видом на Ялту уголочек природы.— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 апреля 2019 г.
А теперь тут гавань
и русский дух pic.twitter.com/cfCg1ZyCRs
Керчь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 апреля 2019 г.
Вот такое вот зрелище возле кладбища в селе Войково pic.twitter.com/oM7jspGcsB
Как сообщал OBOZREVATEL, Крым оказался на грани экологической катастрофы из-за количества мусора.
Экологи забили тревогу, что через несколько лет полуостров может превратиться в огромную помойку.
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