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Царит "русский дух": появились печальные фото из Крыма в оккупации

1.7тЧитать материал на украинском

В сети показали свежие фото из аннексированного Крыма, которые наглядно демонстрируют масштабы коллапса с мусором на полуострове.

Соответствующими снимками поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Раньше тут был прекрасный, тихий, с зелеными полянками, с живописным видом на Ялту уголочек природы. А теперь тут гавань и русский дух", – написала она, опубликовав кадры с бытовыми отходами, которые оставили среди деревьев.

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Царит "русский дух": появились печальные фото из Крыма в оккупации

Twitter RoksolanaToday&Крым

Царит "русский дух": появились печальные фото из Крыма в оккупации

Twitter RoksolanaToday&Крым

Не лучше, по словам блогера, ситуация обстоит и в Керчи. Там мусор массово выбрасывают прямо около кладбища.

Царит "русский дух": появились печальные фото из Крыма в оккупации

Twitter RoksolanaToday&Крым

Царит "русский дух": появились печальные фото из Крыма в оккупации

Twitter RoksolanaToday&Крым

Царит "русский дух": появились печальные фото из Крыма в оккупации

Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, Крым оказался на грани экологической катастрофы из-за количества мусора.

Экологи забили тревогу, что через несколько лет полуостров может превратиться в огромную помойку.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
В киеве с собственной квартиры во двор в окно посмотри ,даже басня ,если не хуже .
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Бывая в кацапских городах и их окрестностях, я везде наблюдал аналогичную картину на расстоянии от 2-х до 5-ти километров от границы города. Кацаье, срач и дерьмо - это синонимы
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Федоров Федор
Федоров Федор
Цэ Путин приезжает и мусорит)
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