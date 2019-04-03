Царит "русский дух": появились печальные фото из Крыма в оккупации

В сети показали свежие фото из аннексированного Крыма, которые наглядно демонстрируют масштабы коллапса с мусором на полуострове.

Соответствующими снимками поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Раньше тут был прекрасный, тихий, с зелеными полянками, с живописным видом на Ялту уголочек природы. А теперь тут гавань и русский дух", – написала она, опубликовав кадры с бытовыми отходами, которые оставили среди деревьев.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Не лучше, по словам блогера, ситуация обстоит и в Керчи. Там мусор массово выбрасывают прямо около кладбища.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Раньше тут был прекрасный, тихий, с зелеными полянками, с живописным видом на Ялту уголочек природы.

А теперь тут гавань

и русский дух pic.twitter.com/cfCg1ZyCRs — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 апреля 2019 г.

Керчь

Вот такое вот зрелище возле кладбища в селе Войково pic.twitter.com/oM7jspGcsB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крым оказался на грани экологической катастрофы из-за количества мусора.

Экологи забили тревогу, что через несколько лет полуостров может превратиться в огромную помойку.

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