Авто украинцев царапают и роняют прямо на дорогу: как возместить ущерб за эвакуацию авто

Киевляне все чаще жалуются на то, что при эвакуации автомобилей с улиц столицы за неправильную парковку эвакуаторщики царапают и даже ломают их собственность. Доказать что-то на месте невозможно. Причем полиция становится на сторону эвакуаторщиков и отказывается фиксировать нарушения.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

О том, что во время эвакуации повредили его авто, рассказал юрист Александр Шемяткин. Инцидент произошел 30 октября, в субботу. Эвакуатор забрал его машину из десятка припаркованных и отправил на штрафную площадку на Набережную-Луговую, 4.

После того как Александр уплатил 1800 грн (штраф, услуги парковки, эвакуации), ему предложили подписать заявление на возврат автомобиля. Причем, по словам Александра, необходимо было поставить свою подпись и в строке "к целостности автомобиля претензий не имею", хотя свою машину хозяин еще даже не осматривал.

Александр решил все-таки осмотреть свой автомобиль. Оказалось, что правый бампер был поврежден, а вокруг валялся пластик. В верхней части бампер даже отошел от фары.

Полицейский, который находился на парковке, посоветовал вызвать его коллег, поскольку он тут лишь собирал акты, составлял протоколы.

Владельцу автомобиля почему-то не выдали на руки акт эвакуации, а позволили только его сфотографировать. Оказалось, что в документы эвакуаторщики компании ООО "Эвакуатор Сервис" поставили галочки о повреждении половины указанных частей автомобиля. Вероятно, на всякий случай. Александр обнаружил, что у него отметили повреждение лобового стекла, чего на самом деле не было.

По словам Александра, сначала полиция отказывалась приехать и зафиксировать повреждение автомобиля. Только после второго звонка приехал недовольный правоохранитель, который все равно отказался составить протокол. По его мнению, сумма повреждения меньше чем 160 тысяч гривен. Посоветовал лишь написать заявление на имя начальника полиции Подольского района Киева.

И подобных историй немало. Киевляне жалуются, что неаккуратные эвакуаторщики умудрились поцарапать дверцы машины.

"Припарковалась на тихой улочке в центре. Там стояло уже три автомобиля. Но увезли только мой. Вероятно, потому что он был самым скромным. Рядом же были огромный внедорожник, дорогой "Мерседес" и еще какая-то красивая спортивная машина. Они так и остались стоять. А моей не было уже через полчаса, как я вернулась. Таксист сказал, что муниципальный сотрудник дежурил на углу и высматривал жертв, таких как я. Женщина за рулем, которая помчалась по делам. Скоро вернется. Поэтому они торопились. Таксист сказал, что мою машину погрузили ровно за минуту", – жалуется киевлянка Лена Остапенко.

Елена успела забрать авто в этот же день, заплатив 1800 грн. Однако на штрафплощадке не осмотрела внимательно автомобиль. "Царапину в виде такого счеса на пассажирской двери уже увидела, когда приехала домой. И что тут сделаешь! Это дополнительная плата за то, что оказалась не такой крутой, как владельцы соседних автомобилей, такие же нарушители, как и я", – возмущается Елена.

Иногда эвакуаторы наносят и более серьезный ущерб при транспортировке.

Так, недавно в Дарницком районе столицы эвакуатор потерял на ходу "Ниссан", автомобиль просто выпал на дорогу и оказался на боку.

А 2 октября эвакуатор ООО "Паркінг Україна" потерял "Мазду". "По предварительным данным, поврежден радиатор", – сказано в сообщении на страничке общественной платформы "Київ паркувальний". Автомобилисты же пишут, что не только радиатор, есть и другие повреждения.

Адвокат по ДТП Вадим Володарский отмечает, что зачастую люди не обращаются по таким случаям в суд, хотя выиграть это дело вполне возможно. "Конечно, рассмотрение может затянуться, учитывая загруженность наших судов и карантин. Но выиграть такое дело вполне возможно", – говорит юрист.

Володарский говорит, если вашу машину эвакуировали и повредили, нужно вызывать полицию и описывать повреждение. "Полицейский, который отказался оформлять это из-за того, что сумма ущерба меньше 160 тыс. грн, неправ. От суммы зависит, будет ли открыто уголовное производство или нет. А оформлять событие он обязан. Факт повреждения должен быть зафиксирован. А квалификация – это уже другой вопрос", – отмечает адвокат.

Также Вадим Володарский указывает, что акт об эвакуации должен быть выдан на руки владельцу автомобиля.

"Водитель уже в зависимости от обстоятельств решает, обращаться ему в суд или нет. А перед этим еще следует провести товароведческую экспертизу автомобиля", – добавляет Володарский.

Что касается страховой, то ставить ее в известность нужно. Но следует изучить условия договора. Во многих случаях эвакуация авто другим транспортным средством не покрывается.