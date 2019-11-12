Трюк японки с яблоком вызвал ажиотаж в сети. Видео

В сети появилось видео, на котором девушка без лишних усилий голыми руками разделила яблоко на две равные части.

Запись в Twitter с видеороликом набрала почти 170 тысяч лайков и более 40 тысяч ретвитов (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

На нем девушка держит яблоко, на которое нажимает двумя ладонями в течение 10 секунд. Плод постепенно разделяется на две части. В конце она демонстрирует, как успешно поделила фрукт пополам.

"Потрясающе! Люблю такое соединение силы разума и физической силы", — написал один из пользователей.

Скриншот

В комментариях японцы рассказали, что были удивлены, узнав, что яблоко можно вручную поделить на половинки. Некоторые юзеры попробовали повторить трюк, но ни у одного из них это не получилось. Один из них показал своей результат в комментариях к посту.

Позднее автор оригинального видео поделилась радостью от того, что многим понравился ее ролик. По словам японки, с утра ее телефон разрывался от уведомлений. Она подчеркнула, что после съемки съела поделенное яблоко. Девушка также в шутку добавила, что считает себя "гориллой" из-за такой физической силы.

Как писал OBOZREVATEL, во время выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН король Нидерландов Виллем-Александр рассмешил премьер-министра Марка Рютте видео на телефоне.

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