"Просим разрешения убить трех людей!" Прототип героя "Чернобыля" Ананенко раскрыл шокирующую правду о спасательной операции

Старший инженер-механик реакторного цеха №1 на Чернобыльской АЭС Алексей Ананенко, о котором весь мир узнал в прошлом году из сериала HBO "Чернобыль", живет в скромной квартире на Троещине в Киеве.

Последнее время он путает слова и многое забывает, но не Чернобыль его догнал, а авария. Автомобиль сбил героя три года назад прямо на пешеходном переходе. Тогда врачи не давали даже надежды его супруге Валентине на то, что он сможет жить. Больше месяца в коме не прошли бесследно.

Сейчас Ананенко удивляется, что вспомнили о нем только после выхода культового сериала о Чернобыльской трагедии. OBOZREVATEL встретился и поговорил с прототипом одного из главных героев картины.

Алексей Ананенко очень ждал выхода сериала "Чернобыль" Коллаж

Три смертника

В прошлом году после премьеры сериала "Чернобыль" президент Украины Владимир Зеленский вручил Ананенко даже Героя Украины. Хотя сделать это нужно было давным-давно.

Настоящий герой, который просто по долгу службы, потому что он "работал на станции, получал зарплату и хорошо знал тот бассейн", вместе с двумя коллегами – Борисом Барановым и Валерием Беспаловым – спустился под расплавленный реактор, прошел десятки метров в радиационной воде, открыл две задвижки и спас страну и пол Европы от еще большего заражения.

Алексей Ананенко "5 канал"

Тогда расплавленная лава в разрушенном реакторе прожигала бетонный фундамент и двигалась в заполненный водою подреакторный бассейн. Если бы она попала туда, произошел бы взрыв, который снес бы всю ЧАЭС, Украина и Беларусь превратились бы в безлюдную пустыню, а Европу загрязнила бы радиация на долгие и долгие годы.

Об этом в американском сериале говорит член комиссии по ликвидации аварии Валерий Легасов на встрече с Михаилом Горбачовым. "Мы просим у вас разрешение убить трех людей", – говорит Легасов и получает разрешение.

Алексей Ананенко, старший инженер-механик реакторного цеха №1, сериал "Чернобыль" посмотрел весь. "Я все ждал, когда меня покажут. Мне сказали, что я там должен быть. И вижу: встает бородатый с усами "Алексей Ананенко". Я даже рассмеялся. Я, когда начал работать на ЧАЭС после московского вуза, все усы сбрил. Потому что знал, что туда может попасть пыль с частичками радиации. Да и рост у него был не такой, как у меня", – смеется Ананенко.

Алексей Ананенко в сериале "Чернобыль" Кадр из сериала "Чернобыль"

Алексей Ананенко в студенческие годы Личный архив Ананенко

"Ну, посмотрел я фильм и сказал, что американцы – молодцы. Они сняли его так, как они видели, а мы все это видели по-своему", – говорит "дайвер".

"Смотрю, а реактор валяется"

Алексей Ананенко вспоминает утро сразу после аварии. С его слова, было оно обычным. 26-летний Алексей вышел пораньше, чтобы успеть где-то поесть перед работой. "Единственное, что меня тогда удивило, что асфальт поливали пеной. Я тогда подумал, что произошло что-то серьезное. Поел, сел в рабочий автобус и поехал на станцию. Когда мы к ней подъезжали, я смотрю, а реактор валяется… Я сразу повернулся спиной, потому что понял, что сейчас идет сильнейшая радиактивная доза".

Личный архив Алексея Ананенко

Тогда мало кто объяснял опасность того, что случилось. "Мы только видели, как люди умирали, их сразу забирали в машины и отправляли в Москву в больницу. Там у врачей уже был опыт лечения лучевой болезни, потому что туда же привозили и тех, кто занимался испытаниями ядерной бомбы", – говорит Ананенко.

Ему, молодому инженеру тогда впервые объяснили, как на самом деле выглядит человек, который получил смертельную дозу радиации. "Говорили, что там их кладут в отдельные боксы, одевают во все белое и никаких жен к ним не подпускают. Потому что любой чих для них может быть смертельным. Потому что радиация убила весь иммунитет", – вспоминает он.

Тряпичный респиратор и белая шапочка

В сериале "Чернобыль" американцы показали, в какие защитные костюмы были одеты три "добровольца", которые согласились спуститься в радиационную воду. На них были также баллоны с кислородом и даже стеклянные маски.

Режиссеры фильма так представляли "дайверов" из Чернобыля Кадр из сериала "Чернобыль"

Режиссеры фильма так представляли "дайверов" из Чернобыля Кадр из сериала "Чернобыль"

На самом деле Ананенко до сих пор хранит ту маску, в которой они спускались в радиационный ад. Это обычная тряпичная маска, которой мы сейчас защищаемся от коронавируса!

Эту маску Ананенко хранит до сих пор. Именно в ней он спускался под реактор Личный архив Ананенко

"Костюмы были намного проще, чем в кино. У нас не было даже дозиметров на большие дозы. Только когда нам нужно было втроем спускаться туда, я попросил и нам дали. Один я прикрепил на груди, чтобы измерять воздух, а второй – на ноге, ниже колена, чтобы мерять воду. А маски были обычные тряпичные, на голову одел белую тряпочную шапочку, чтобы ничего сверху не капнуло. Взяли фонари и так и пошли", – говорит чернобылец.

Во тьме в лучах фонарей они добрались по коридору к бассейну-барботеру. В некоторых местах, где доза радиации зашкаливала, им приходилось передвигаться перебежками. Нашли заслонки, которые уцелели при аварии, открыли и спустили воду.

Никто тогда не мог спрогнозировать, какую дозу радиации могут получить "дайверы". А когда вышли оттуда, то нужно было сразу пойти на санпропускник, помыться, а затем подойти к регистратору нормы радиации, приложить руки и проверить, не осталось ли на тебе радиации.

"Помылись, подошли, положили руки, а он звенит. Снова пошли мыться, снова звенит. И пришлось мыться несколько раз. Но когда я вышел, я ничего не чувствовал, никаких симптомов не было", – говорит Ананенко.

Алексей Ананенко (первый слева) Личный архив Ананенко

Трое "смертников", которые вошли под реактор

Это уже через три года "дайвер" не сможет пройти ежегодную медкомиссию, проблемы обнаружились в сердце.

"Дятлов принимал меня на работу"

После аварии Припять вымерла. Все уехали, в доме, где в однокомнатной квартире жил Алексей, остались только те, кто работал еще на станции. "Лифт отключили. Я предложил ребятам поселиться в одной квартире, так веселее, да и на работу будем вместе ездить. Мы жили на восьмом этаже человек 10-15", – рассказал Ананенко.

Но через несколько дней их всех поселили в пионерский лагерь "Сказка" (сейчас он сгорел из-за пожара в Чернобыле). "Там нас кормили, с утра давали какие-то таблетки. А потом мы садились в автобус и ехали на станцию. Не доезжая до нее, нас высаживали, мы перебегали в другой автобус, который и завозил нас на саму станцию, а потом сразу уезжал. Больше этот автобус никуда не отправляли, потому что он был под радиацией", – говорит "дайвер".

Помнит Ананенко и заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова. В фильме это жесткий, не признающий чужого мнения человек. Именно по его инициативе в ночь аварии на АЭС проводили эксперимент, который и привел к трагедии.

Анатолий Дятлов Кадр из сериала "Чернобыль"

"Он принимал меня на работу. Да, был жесткий, но справедливый. Но мы с ним иногда встречались, разговаривали по работе, но я не знал его хорошо", – говорит Ананенко.

Выбрал Припять и полюбил реку

В Припять Алексей Ананенко приехал в 1983 году. Сам он родом из Коми, почти Крайний Север России. Ранее это был край лагерей, где отбывали наказание не только преступники, но и репрессированные, политические.

Семья Ананенко, Алексей по центру в нижнем ряду

Его отец, белорус был репрессирован на Дальнем Востоке, где служил в охране. После отбывания срока он остался на поселении, работал в колхозе, а потом его и возглавил. Мама по национальности коми, младше отца лет на 20.

Когда родился Алексей, через некоторое время они переехали в Тамбовскую область. Там Алексей закончил школу и поехал покорять Москву.

Алексей в стройотряде во время учебы в вузе

"Я впервые куда-то ехал в поезде. Денег было мало, я увидел, что на верхней полке можно лечь и не платить за белье. Так и сделал, лег, но уснуть от холода не смог. А в Москве стал искать нужный мне институт. Поселился в общежитии, поступил. Учеба давалась очень тяжело, но я тянулся. И закончил с отличием. Тогда работала система распределения на работу после вуза, а поскольку у меня красный диплом, я мог выбирать. И выбрал Припять. Потому что слышал, что через год тут можно получить квартиру. А главное – тут была огромная река, в которой можно было плавать", – вспомнил вдруг он.

После работы летом Алексей отправлялся на реку Припять и долго плавал там.