"Просим разрешения убить трех людей!" Прототип героя "Чернобыля" Ананенко раскрыл шокирующую правду о спасательной операции
Старший инженер-механик реакторного цеха №1 на Чернобыльской АЭС Алексей Ананенко, о котором весь мир узнал в прошлом году из сериала HBO "Чернобыль", живет в скромной квартире на Троещине в Киеве.
Последнее время он путает слова и многое забывает, но не Чернобыль его догнал, а авария. Автомобиль сбил героя три года назад прямо на пешеходном переходе. Тогда врачи не давали даже надежды его супруге Валентине на то, что он сможет жить. Больше месяца в коме не прошли бесследно.
Сейчас Ананенко удивляется, что вспомнили о нем только после выхода культового сериала о Чернобыльской трагедии. OBOZREVATEL встретился и поговорил с прототипом одного из главных героев картины.
Три смертника
В прошлом году после премьеры сериала "Чернобыль" президент Украины Владимир Зеленский вручил Ананенко даже Героя Украины. Хотя сделать это нужно было давным-давно.
Настоящий герой, который просто по долгу службы, потому что он "работал на станции, получал зарплату и хорошо знал тот бассейн", вместе с двумя коллегами – Борисом Барановым и Валерием Беспаловым – спустился под расплавленный реактор, прошел десятки метров в радиационной воде, открыл две задвижки и спас страну и пол Европы от еще большего заражения.
Тогда расплавленная лава в разрушенном реакторе прожигала бетонный фундамент и двигалась в заполненный водою подреакторный бассейн. Если бы она попала туда, произошел бы взрыв, который снес бы всю ЧАЭС, Украина и Беларусь превратились бы в безлюдную пустыню, а Европу загрязнила бы радиация на долгие и долгие годы.
Об этом в американском сериале говорит член комиссии по ликвидации аварии Валерий Легасов на встрече с Михаилом Горбачовым. "Мы просим у вас разрешение убить трех людей", – говорит Легасов и получает разрешение.
Алексей Ананенко, старший инженер-механик реакторного цеха №1, сериал "Чернобыль" посмотрел весь. "Я все ждал, когда меня покажут. Мне сказали, что я там должен быть. И вижу: встает бородатый с усами "Алексей Ананенко". Я даже рассмеялся. Я, когда начал работать на ЧАЭС после московского вуза, все усы сбрил. Потому что знал, что туда может попасть пыль с частичками радиации. Да и рост у него был не такой, как у меня", – смеется Ананенко.
"Ну, посмотрел я фильм и сказал, что американцы – молодцы. Они сняли его так, как они видели, а мы все это видели по-своему", – говорит "дайвер".
"Смотрю, а реактор валяется"
Алексей Ананенко вспоминает утро сразу после аварии. С его слова, было оно обычным. 26-летний Алексей вышел пораньше, чтобы успеть где-то поесть перед работой. "Единственное, что меня тогда удивило, что асфальт поливали пеной. Я тогда подумал, что произошло что-то серьезное. Поел, сел в рабочий автобус и поехал на станцию. Когда мы к ней подъезжали, я смотрю, а реактор валяется… Я сразу повернулся спиной, потому что понял, что сейчас идет сильнейшая радиактивная доза".
Тогда мало кто объяснял опасность того, что случилось. "Мы только видели, как люди умирали, их сразу забирали в машины и отправляли в Москву в больницу. Там у врачей уже был опыт лечения лучевой болезни, потому что туда же привозили и тех, кто занимался испытаниями ядерной бомбы", – говорит Ананенко.
Ему, молодому инженеру тогда впервые объяснили, как на самом деле выглядит человек, который получил смертельную дозу радиации. "Говорили, что там их кладут в отдельные боксы, одевают во все белое и никаких жен к ним не подпускают. Потому что любой чих для них может быть смертельным. Потому что радиация убила весь иммунитет", – вспоминает он.
Тряпичный респиратор и белая шапочка
В сериале "Чернобыль" американцы показали, в какие защитные костюмы были одеты три "добровольца", которые согласились спуститься в радиационную воду. На них были также баллоны с кислородом и даже стеклянные маски.
На самом деле Ананенко до сих пор хранит ту маску, в которой они спускались в радиационный ад. Это обычная тряпичная маска, которой мы сейчас защищаемся от коронавируса!
"Костюмы были намного проще, чем в кино. У нас не было даже дозиметров на большие дозы. Только когда нам нужно было втроем спускаться туда, я попросил и нам дали. Один я прикрепил на груди, чтобы измерять воздух, а второй – на ноге, ниже колена, чтобы мерять воду. А маски были обычные тряпичные, на голову одел белую тряпочную шапочку, чтобы ничего сверху не капнуло. Взяли фонари и так и пошли", – говорит чернобылец.
Во тьме в лучах фонарей они добрались по коридору к бассейну-барботеру. В некоторых местах, где доза радиации зашкаливала, им приходилось передвигаться перебежками. Нашли заслонки, которые уцелели при аварии, открыли и спустили воду.
Никто тогда не мог спрогнозировать, какую дозу радиации могут получить "дайверы". А когда вышли оттуда, то нужно было сразу пойти на санпропускник, помыться, а затем подойти к регистратору нормы радиации, приложить руки и проверить, не осталось ли на тебе радиации.
"Помылись, подошли, положили руки, а он звенит. Снова пошли мыться, снова звенит. И пришлось мыться несколько раз. Но когда я вышел, я ничего не чувствовал, никаких симптомов не было", – говорит Ананенко.
Это уже через три года "дайвер" не сможет пройти ежегодную медкомиссию, проблемы обнаружились в сердце.
"Дятлов принимал меня на работу"
После аварии Припять вымерла. Все уехали, в доме, где в однокомнатной квартире жил Алексей, остались только те, кто работал еще на станции. "Лифт отключили. Я предложил ребятам поселиться в одной квартире, так веселее, да и на работу будем вместе ездить. Мы жили на восьмом этаже человек 10-15", – рассказал Ананенко.
Но через несколько дней их всех поселили в пионерский лагерь "Сказка" (сейчас он сгорел из-за пожара в Чернобыле). "Там нас кормили, с утра давали какие-то таблетки. А потом мы садились в автобус и ехали на станцию. Не доезжая до нее, нас высаживали, мы перебегали в другой автобус, который и завозил нас на саму станцию, а потом сразу уезжал. Больше этот автобус никуда не отправляли, потому что он был под радиацией", – говорит "дайвер".
Помнит Ананенко и заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова. В фильме это жесткий, не признающий чужого мнения человек. Именно по его инициативе в ночь аварии на АЭС проводили эксперимент, который и привел к трагедии.
"Он принимал меня на работу. Да, был жесткий, но справедливый. Но мы с ним иногда встречались, разговаривали по работе, но я не знал его хорошо", – говорит Ананенко.
Выбрал Припять и полюбил реку
В Припять Алексей Ананенко приехал в 1983 году. Сам он родом из Коми, почти Крайний Север России. Ранее это был край лагерей, где отбывали наказание не только преступники, но и репрессированные, политические.
Его отец, белорус был репрессирован на Дальнем Востоке, где служил в охране. После отбывания срока он остался на поселении, работал в колхозе, а потом его и возглавил. Мама по национальности коми, младше отца лет на 20.
Когда родился Алексей, через некоторое время они переехали в Тамбовскую область. Там Алексей закончил школу и поехал покорять Москву.
"Я впервые куда-то ехал в поезде. Денег было мало, я увидел, что на верхней полке можно лечь и не платить за белье. Так и сделал, лег, но уснуть от холода не смог. А в Москве стал искать нужный мне институт. Поселился в общежитии, поступил. Учеба давалась очень тяжело, но я тянулся. И закончил с отличием. Тогда работала система распределения на работу после вуза, а поскольку у меня красный диплом, я мог выбирать. И выбрал Припять. Потому что слышал, что через год тут можно получить квартиру. А главное – тут была огромная река, в которой можно было плавать", – вспомнил вдруг он.
После работы летом Алексей отправлялся на реку Припять и долго плавал там.