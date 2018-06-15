"Трусы - это перебор": в Тернополе депутат призвал ограничить продажу нижнего белья

Депутат Тернопольского городского совета от "Батьківщини" Владимир Грында потребовал запретить во время религиозных праздников продавать нижнее белье в городе.

На заседании он рассказал, что увидел на улице торговые палатки с "трусами" во время Троицы, что его возмутило. Соответствующее видео опубликовано в Facebook TV-4. (Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца)

"Не торговать нижним бельем на праздники. Такое депутатское обращение поступило сегодня от депутата Владимира Грынды во время очередной сессии Тернопольского городского совета", – сказано в описании.

Так, депутат заявил, что в государстве существуют праздники, которые обязывают по всей стране их отмечать. А Троица входит в их состав.

"Иду я по ул. 15 апреля на Троицу. Восемь человек (торговых лотков) всего лишь открытые - трусы продают, лифчики. Второй продает рыбные снасти. Если бы это еще был хлеб, или что-то такое, необходимое. Но, чтобы на Троицу и на светлый понедельник люди продавали трусы - это перебор", - сказал Грында.

Депутат обратился к мэрии города, чтобы владельцам рынков сделала предупреждение.

"Чтобы на Троицу трусами не торговали", - пояснил депутат.

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