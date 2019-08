Трускавца мало: в "Слуге народа" рассказали об обучении будущих нардепов

Партия "Слуга Народа", которая провела 4-дневный тренинг для будущих народных депутатов в Трускавце, на этом не остановилась и начинает Офис обучения и развития партии, а также запланировала новые программы на осень.

Об этом в Facebook сообщила руководитель медиаофиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, при этом поблагодарив всех причастных к организации трускавецких мероприятий.

"Трускавецкий интенсив для депутатов завершен, но show will go on (шоу будет продолжаться - Ред.) – мы начинаем Офис обучения и развития партии и уже планируем на осень новые программы", – написала она.

Члены партии "Слуга народа" Facebook Евгении Кравчук

Как сообщал OBOZREVATEL, во время обучения народных депутатов в Трускавце, организованного Киевской школой экономики, разбирали деятельность народных депутатов 8 созыва.

