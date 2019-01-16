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''Россия отдаст Донбасс'': омбудсмен раскрыл планы Путина

2.1тЧитать материал на украинском

Разговоры о раздаче российских паспортов жителям оккупированных территорий – фейк, который распространяется Россией для подавления протестных настроений среди жителей ОРДЛО. На самом деле Кремль планирует со временем отдать Донбасс.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил представитель уполномоченного ВРУ по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, добавив, что это уже не первая подобная история за все время существования непризнанных "республик".

"Я с этим уже сталкивался в 2015 году. Тогда через "Федерацию профсоюзов "ЛНР" рассылались письма в различные мировые профсоюзные организации, и получали в ответ письма с поддержкой. Эти письма показывались людям со словами: "Вот, ОРДЛО начинают понемногу признавать в мире". Мол, Советский Союз тоже не сразу признали, поэтому жителям предлагали набираться терпения и ждать", – рассказывает представитель омбудсмена.

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"Тогда они лоббировали республики на международной арене, например, Олег Акимов, бывший депутат облсовета от "Партии регионов", а сейчас возглавляющий эти профсоюзы в "ЛНР", был в Брюсселе в 2015 году, вещал там с профсоюзной трибуны. А потом возвращался и по местному телевидению начинал об этом рассказывать, а люди ж верят, там и смотреть больше нечего", – добавил он.

Олег Акимов

Олег Акимов

Лисянский объясняет, что все это нужно для того, чтобы подавлять протестные настроения среди населения оккупированных территорий, которые возмущены той ситуацией, в которой они оказались.

"Таким образом они гасят внутри так называемых "республик" протестный электорат. Люди, которые ранее были пророссийскими, видят, что жизнь в "республиках" ухудшается, а лозунги о сближении с Россией и признании "Л/ДНР", с которыми кандидаты шли в главы оккупированных территорий, не выполняются. Ранее люди свято верили в идею и не думали, что это геополитический интерес одного конкретного человека – Путина. Теперь возникает такой риск, что у этих людей наступит обратный настрой, что они просто развернутся и пойдут против России. Вот чтобы это балансировать, они постоянно мусолят эти слухи, такое происходит каждый год", – говорит омбудсмен по Донбассу.

Политическая реклама в ОРДЛО

Политическая реклама в ОРДЛО

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По его словам, сейчас на территории ОРДЛО произошла ротация сотрудников ФСБ, которые продолжают ознакомляться с ситуацией, но цель у них одна – укрепление пророссийской пропаганды.

"Они работают с населением на предмет политического просвещения, о том, что Россия и "русский мир" – это единственная панацея для мирового порядка. Они активно обучают молодежь и детей в своих патриотических лагерях и пытаются держать такой баланс", – объяснил он.

''Россия отдаст Донбасс'': омбудсмен раскрыл планы Путина

Don-News.net

"По сути дела, ситуация заморожена, но внутри самих "республик" идет активная работа с людьми. Из этого можно сделать вывод, что они не собираются его и не признавать, и не отдавать. Он им еще для чего-то нужен. Я убежден, что они его отдадут в критический момент, когда проработают там со всеми людьми, они захотят его втолкнуть обратно, но с теми людьми, которые полностью поддерживают "русский мир" и заслать такого себе "троянского коня", – заявил Лисянский.

Как писал OBOZREVATEL, в июне Владимир Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".

В декабре Госдума РФ приняла законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства. Не скрывается, что в первую очередь законопроект направлен на граждан Украины.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Не первая история???Он бы привёл хоть один пример непервости)))))))))))))))))))
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