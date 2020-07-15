Тройной одеколон, денатурат и брага: названы самые страшные напитки из СССР

В СССР люди, склонные к алкоголизму, часто прибегали к тому, что пили довольно страшные напитки, некоторые из которых содержали даже яд.

К таковым можно отнести денатурат, "табуретовку", "водку-сучок" и множество других. О них в материале на Live Journal рассказал белорусский блогер Максим Мирович.

"Когда я изучал эту тему – больше всего меня поражало то, как люди могли все это употреблять, ведь это самый настоящий яд, который даже нюхать нельзя, не то что пить – последствия от употребления таких напитков были чаще всего плачевными", – подчеркнул он.

Тройной одеколон (https://maxim-nm.livejournal)

При этом блогер отметил, что "тормозуху" и "синенький" советские люди стали пить не в Перестройку, как считают некоторые, поясняя тем, что тогда народ обеднел, а алкоголь запретили. По словам Мировича, люди "пьянствовали без меры всякое непотребство" и задолго до того времени и даже в дореволюционные годы.

Денатурат (https://maxim-nm.livejournal)

Одним из самых экстремальных напитков советских людей он назвал "Бориса Федоровича" и "тормозуху", которые пили зачастую на производствах, от безысходности. Как пояснил блогер, "тормозухой" в разговорной речи называли тормозную жидкость, которая в изобилии была в армейских ротах и на всяческих автобазах. Ее обычно сливали в ведро прямо из автомобиля.

В СССР пили денатурированный спирт (https://maxim-nm.livejournal)

Тогда как именем "Борис Федорович" (или Федотович) называли клей "БФ", который представляет собой фенолформальдегидную смолу, растворенную в этиловом спирте, ацетоне или хлороформе.

Среди прочих опасных веществ, которые употребляли в СССР, Мирович отметил денатурат (называемый также "денатурчик", "синенький" и "зелененький") и "табуретовку".

В СССР делали настойки с клея (https://maxim-nm.livejournal)

Причем второй напиток, как известно, представлял собой жидкость из перебродившего столярного клея, который "квасили", а после умудрялись выгнать из него самогон.

В СССР часто пили "брагу" (https://maxim-nm.livejournal)

Также в СССР пили "брагу" – так называли множество всяких напитков, однако у них была общая технология приготовления: обязательными компонентами были сахар, дрожжи и вода. А еще "водку сучок" – гидролизный спирт, который "производили" из "черной патоки", а по сути древесины, осахаренной гидролизным способом.

Один из алкококтейлей в СССР (https://maxim-nm.livejournal)

Помимо этого, в Союзе употребляли даже "Коньяк три косточки" и другие одеколоны, причем как разбавленными, так и нет.

Алкоголические коктейли в СССР смешивали в том числе из духов (https://maxim-nm.livejournal)

"Наиболее популярными и проверенными напитками этой серии были, собственно, одеколон "Тройной" и лосьон для ухода за нормальной и жирной кожей лица "Огуречный" – эти одеколны были не сильно вонючими, содержали много спирта и оставляли "благородный перегар" Кельнской воды", – рассказывает Мирович.

Алкококтейль из СССР (https://maxim-nm.livejournal)

Еще он отметил такие страшные напитки из СССР, как алкоголические коктейли – это: "Ханаанский бальзам", "Слеза комсомолки", "Дух Женевы" и "Сучий потрох". Сюда же блогер отнес настойку календулы, "бояру" и стекломой.

Один из страшных напитков в СССР (https://maxim-nm.livejournal)

В СССР пили настойку календулы, "бояру" и стекломой (https://maxim-nm.livejournal)

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