В международный день родного языка глава Кремля снова заговорил, что русские и украинцы один народ, и до 13-го века в Новгороде и Киеве говорили на одном языке. Языковые отличия, мол появились, когда территории, где сейчас Украина, оказались под Литвой, а потом Польшей.

За такой исторический пассаж нужно ставить тройку. А почему не двойку или твердую четверку - объясню.

Украинцы есть потомками руссов – титульного народа Киевской Руси, или просто Руси. Руссами были представители славянских племен, которые были потомками антов и склавин – первых в истории славянских союзов. Склавины жили на территории современной правобережной, северной и западной Украины, а анты - в центральной ее части по оба берега Днепра. Те есть современные украинцы проживают на исконно славянских землях с момента зарождения славянства в начале нашей эры. Кроме украинцев, на исконно славянских землях проживают только современные поляки, которые есть потомками первых славян в бассейне между Вислой, Одером и Балтийским морем. Первые славяне в этом регионе назывались венедами.

Напомню, что в истории всех славян первое государствообразующее объединение появляется в среде антов в конце 4-го ст.н.э., которое известно до 6-го ст. Дальше держава антов находит свое продолжение в Киевском государстве во главе с династией Кия и его потомков. Династия Кия правила с 482 г. (официальная дата основания Киева) до 882 года, когда в Киев прибыли отряды варягов во главе с Олегом и малолетним Игорем, который был из варяжской княжеской династии Рюриков. Варяги приплыли на ладьях из Новгорода (основан в 859 г.) с целью захвата власти. Убив местных князей Аскольда и Дира, Олег как регент Игоря решает, что тот должен начать княжить в Киеве, который в то время был уже довольно известным городом в Европе с 400-летней традицией государственного управления. Новгород, который только недавно был основан варягами, а также прибывшими из северной Польши племенами славян (ильменские словене) и местными финно-уграми, не имел такой стратегической позиции и геополитического значения.

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С приходом Олега и Игоря Киевское государство начинает называться Русью. Прибывшие варяги быстро славянизируются, перенимают местный язык и культуру. Таким образом, Киевом, после династии Киевичей, начинает править династия Рюриковичей, а Киевское государство – Русь имело и свой титульный народ, к которому относились потомки антов и склавинов. Это племена полян (вокруг Киева), северян с центром в Чернигове (Черниговсая и Сумская обл.), уличей (Черкасская обл.), тиверцев (юг Винницкой и север Одесской обл.), бужан (часть Винницкой и Хмельницкой обл.), которые относились к антам; потомками же склавин были те же поляне вокруг Киева, древляне с центром в Искоростене (Житомирская обл.), волыняне (Ровенская и Волынская обл.), белые хорваты (на меже Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской обл.).

Что касается других территорий Киевского государства, то там проживали народы-подданные Руси, которые называли себя русскими. Русские были на землях, населенных финно-уграми (меря, весь, чудь, ижора, мордва, мокша, черемысы и др.) и пришедших в 8-ом ст. из Польши славянских племен словен (Новгород, Старая Ладога), кривичей (Псков, Изоборск, Смоленск), вятичей (регион Москвы-реки, Тверь, Суздаль), радимичей (юг Смоленской и запад Брянской обл.). Таким образом, руссы были автохтонными славянами, потомками антов и склавин, тогда как русские были славянами польского происхождения (кривичи и словене выходцы из поморской Польши, а вятичи и радимичи - из восточной ее части), которые смешались с мнгогочисленным местным финно-угорским населением.

Когда Киевские князья Рюриковичи посылали на княжение своих сыновей в Новгород, Старую Ладогу, Смоленск, при этом создавая новые города, такие как Владимир на Клязьме, Тверь, Суздаль, Москва, туда с ними из Киева и Чернигова приходили дружинники, духовенство, частично бояре. Поэтому вся прибывшая политическая элита в этих княжествах и городах говорила на языке, на котором общались в Киеве и Чернигове, а обычный народ - на польском варианте славянского языка и местном финно-угорском. При этом нужно понимать, что в Киеве, Чернигове, Переяславе, Владимире Волынском, Галиче - язык руссов был как языком знати, так и народных масс, то есть единственным.

В 1240 г. Киев попадает под владение Галицко-Волынских князей. Через полгода город сильно пострадал от захвата татаро-монголами и центр государственности перемещается в Галицко-Волынское княжество. Через 13 лет Галицко-волынский князь Данило от Папы Римского принимает корону, став королем Руси. В это время Москва, Владимир, Тверь, Суздаль, Рязань, Смоленск, Новгород, Псков попадают на 230 лет в зависимость от Золотой Орды и язык руссов теряет на своей значимости в регионах, попавших под ордынскую власть. Киев и земли, где жили руссы, вскоре становится частью Литвы. В литовском государстве язык руссов опять получил статус официального, а вот на территориях под контролем монголо-татар, он начинает меняться, вбирая словарный запас вятичей, кривичей, словен и языковые конструкции местных финно-угров. Здесь формируется культура русских, которая в языке славянская, а в одежеде и обычаях – чисто финно-угорская (традиция ношения кокошника, косоворотки, игра на балалайке, посещение бани).

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Со временем, язык руссов на территории Литвы и Польши переходит в украинский, а на территориях, где жили подданные Орды, он трансформируется в русский. Поэтому лидер РФ с одной стороны прав, говоря, что до 13 ст. в Киеве и Новгороде говорили на одном языке – но только в контексте, что в Новгороде именно политическая верхушка придерживалась языковых традиций Киева, а вот широкие народные массы (прибывшие славяне из Польши и финно-угры) – нет. Они-то язык руссов дополнили словарным запасом кривичей, вятичей и словен, а также частично финно-угорской грамматикой, превратив в свой русский язык.

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