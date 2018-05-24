Троицкая родительская суббота 2018: что нельзя делать в этот день

26 мая православные христиане будут отмечать Троицкую родительскую субботу.
OBOZREVATEL.UA расскажет об истории этого дня, а также об обычаях и приметах, связанных с ним.
История праздника
Этот день накануне Троицы считается самым большим поминальным днем в году. Он предназначен для особого всеобщего, общецерковного, поминовения всех умерших христиан.
В Православной церкви он называется Вселенской родительской субботой.
Молитва за умерших – главное, чему должен быть посвящен этот день, в храме, в доме или на кладбище.
Во всех церквях совершаются специальные панихиды, заупокойные службы.
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Существует 2 способа помянуть умершего в храме.
1. Индивидуальная молитва.
Как правило, "заупокойная" часть церкви расположена слева от алтаря. Там обязательно имеется прямоугольный подсвечник с распятием.
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Здесь можно поставить свечу и прочесть молитву, например, такую:
"Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная".
"Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшую раба(-у) Твоего (Твою) (имя), и как Благой и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все вольные его (её) согрешения и невольные, избавь его (её) от вечных мук и огня геенского, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечными Твоими благами, уготованных любящим Тебя: ведь хотя и согрешил(а) он(а), но не отступил(а) от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровала, и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовала. Поэтому будь милосерден к нему (ней), и веру в Тебя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой: ибо нет человека, который проживет и не согрешит. Но Ты Единый безгрешный, и правда Твоя вечна, и Ты Единый Бог милостей и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".
Также можно обратиться с молитвой к иконе Богородицы или любого святого, которого любил покойный или чье имя носил.
2.Панихида
На панихиду в храм принято нести 3 вещи: свечу, хлеб и записку с именем покойного. Кроме того, обычно (но не обязательно) приносят что-то из продуктов и делают небольшое денежное пожертвование, которое также не обязательно.
Церковь рекомендует не просто оставить все это и уйти, но обязательно лично присутствовать во время богослужения.
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После посещения храма рекомендуется пойти на кладбище, чтобы помянуть покойных там.
Церковь советует воздержаться от застолий среди могил и тем более выпивки.
Лучшее, что можно сделать для своих покойных близких – просто зажечь свечу и помолиться за них. Можно прочитать акафист за упокой и помянуть их добрым словом.
Кроме того, можно помолиться за всех, кто покоится на этом кладбище, а также за всех умерших христиан.
Что нельзя делать в этот день
Не рекомендуется посвящать большую часть дня бытовым делам и хозяйственным заботам. Делайте только то, без чего никак нельзя обойтись – например, без приготовления пищи.
На кладбище нельзя говорить плохо о покойных. В этот день вообще рекомендуется воздержаться от подобных слов, где бы вы ни находились.
Нельзя предаваться ни слишком большой скорби, ни слишком большому веселью.
В Троицкую субботу не рекомендуется ссориться, конфликтовать, выяснять отношения – особенно на кладбище или в храме.
Не рекомендуется в этот день курить и пить.
Не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения – мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и морепродукты.
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Приметы
С посещением кладбища связано множество примет. Например, считается, что входить в него можно исключительно через центральные ворота, а не через лазы в заборе.
Когда войдете, необходимо трижды перекреститься.
Выйти также следует через центральные ворота, а перед этим – трижды перекреститься, стоя лицом к могилам.
Иногда при этом произносят - вслух или мысленно – такую фразу: "Нам пусть здоровится, а вам легко лежится", "Вам Царства Божьего, а нам - к вам не спешить".
Когда вернетесь с кладбища, обязательно помойте руки и умойтесь.
Если вы взяли с могилы какое-то угощение, вы обязаны помолиться за этого покойного, иначе он будет преследовать вас во сне.
Напомним, ранее OBOZREVATEL.UA рассказывал о традициях празднования Радоницы.