Троица 2020 в "ДНР" и "ЛНР": будут ли длинные выходные

На оккупированных территориях Донецкой области выходной в честь праздника Троицы в 2020 году переносится на понедельник 8 июня.

Таким образом, нерабочими в так называемой ДНР будут дни с субботы по понедельник – 6, 7 и 8 июня, сообщается на ресурсах сепаратистов.

Что касается захваченных территорий Луганской области, там выходной в честь Дня Святой Троицы оккупанты уже использовали: они перенесли его на 6 января, чтобы организовать семидневный отдых с 1 по 7 января.

Поэтому нерабочими днями на Троицу 2020 года в так называемой ЛНР будут лишь суббота и воскресенье 6 и 7 июня.

Календарь выходных в "ДНР" на 2020 год

Календарь выходных в "ЛНР" на 2020 год

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных в июне 2020 года будет у украинцев.