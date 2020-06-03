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3 июня • обновлено в 11:29
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Троица 2020 в "ДНР" и "ЛНР": будут ли длинные выходные

1.7т
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На оккупированных территориях Донецкой области выходной в честь праздника Троицы в 2020 году переносится на понедельник 8 июня.

Таким образом, нерабочими в так называемой ДНР будут дни с субботы по понедельник – 6, 7 и 8 июня, сообщается на ресурсах сепаратистов.

Что касается захваченных территорий Луганской области, там выходной в честь Дня Святой Троицы оккупанты уже использовали: они перенесли его на 6 января, чтобы организовать семидневный отдых с 1 по 7 января.

Поэтому нерабочими днями на Троицу 2020 года в так называемой ЛНР будут лишь суббота и воскресенье 6 и 7 июня.

Календарь выходных в "ДНР" на 2020 год

Календарь выходных в "ДНР" на 2020 год

Календарь выходных в "ЛНР" на 2020 год

Календарь выходных в "ЛНР" на 2020 год

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных в июне 2020 года будет у украинцев.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
выходные праздник календарь Новости ЛНР ДНР Донбасс
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