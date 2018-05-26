Троица 2018: поздравления и открытки

27 мая христиане восточного обряда отмечают один из наибольших церковных праздников – День Святой Троицы.

Сегодня вспоминают событие, описанное в новозаветной книге Деяния апостолов – сошествие Святого Духа на 11 апостолов и Богородицу, а также самого триединого Бога – Отца, Сына и Святого Духа.

OBOZREVATEL.UA собрал лучшие открытки, стихи и поздравления к этому дню.

gifanimashki.ru

Ты окна распахни –

Сегодня - Троица!

На небо ты взгляни –

Там ангел молится,

Чтобы всегда тебе

Жить только радостно,

Чтобы всегда в судьбе

Все было сладостно!

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Светлый праздник Троицы

Приходит в каждый дом!

Природа улыбается,

Все зелено кругом!

Сегодня с Троицей святой

Я поздравляю вас!

Пусть счастье к вам течет рекой,

Наполнив каждый час!

pravzhizn.ru

Благословенны Богом будьте,

Печали, горести забудьте,

Вас Троица оберегает,

Здоровыми вам быть желает!

gifanimashki.ru

На Троицу желаю легкости души,

Ценить мгновение, жить и не спешить,

Желаю радости в сердцах и доброты,

Сбываются пусть все желания, мечты.

Чтоб на душе была лишь благодать,

Здоровья, счастья я хочу Вам пожелать.

gifanimashki.ru

Особый день, особый праздник –

Святая Троица пришла!

И много пожеланий разных –

Любви, душевного тепла!

Тебе желаю вдохновенья,

Прекрасной жизни без забот,

Удачи, счастья – без сомненья!

Пускай всегда во всем везет!

http://gifq.ru

Давайте в день Троицы вспомним,

Что всех нас Господь сотворил!

Мы сердце любовью наполним,

Чтоб каждый из нас счастлив был!

А вам пожелать остается

Надежды и веры – всегда!

Пусть солнышко вам улыбнется,

Чтоб впредь не грустить никогда!

С пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым,

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла,

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

Путь, словно теплый дождь,

На вас нисходит благодать,

Пусть Троица вам принесет

Добро, что может Бог вам дать!

playcast.ru

Пусть Дух Святой, с небес сошедший,

Накроет дом своим крылом.

Пусть гул от жизни сумасшедшей

Затихнет, как на дне морском.

Пусть будет свет и будет радость,

Пусть в душах греется любовь,

Пусть будет милость, будет святость,

И Ангел посетит Ваш дом!

Плейкаст

churchoftheholyfamily.org

Поздравляем с Троицей святою

И желаем мира и покоя.

Что бы небо было только ясным,

Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.

Слово Божье пусть вас вдохновляет,

От любых невзгод оберегает.

Пусть добром наполнится ваш дом,

Благодать и счастье будет в нем.

Колокольный звон грехи отпустит

И наполнит душу светлым чувством!

По материалам: PozdravOk, Greets, Hochu, HeaClub.