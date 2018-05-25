Троица 2018: что нельзя делать в этот день

27 мая христиане восточного обряда отмечают один из величайших праздников – День Святой Троицы.

OBOZREVATEL расскажет об истории этого дня, а также об обычаях и приметах, связанных с ним.

История праздника

Другое название Троицы – Пятидесятница, поскольку она отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда выпадает на воскресенье.

Это один из так называемых двунадесятых праздников церкви.

Согласно с одной из книг Нового завета – Деяниями апостолов – спустя 50 дней после воскресения Иисуса Христа и через 10 дней после его вознесения на небо, 11 апостолов и мать Иисуса Мария собрались вместе в одном из домов Иерусалима.

И вдруг "сделался шум с неба" и "наполнил весь дом", а затем на всех присутствующих опустились "огненные языки и почили по одному на каждом из них". Так произошло сошествие Святого Духа.

Сошествие Святого Духа, Jean Restout philippeboehler.over-blog.com

Апостолы в один миг начали говорить на разных языках, "которых прежде не знали". Так их учитель, Христос, выполнил обещание, данное при земной жизни: дать ученикам "Утешителя", "Духа истины", "которого я пошлю вам от Отца, который от Отца исходит".

Знание языков было необходимо апостолам для проповедования учения Христа разным народам. "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам", - сказал им Иисус накануне своего вознесения на небо.

Существует два вида икон Святой Троицы – ветхозаветная и новозаветная.

На ветхозаветной иконе Троицы изображены три ангела, явившиеся Аврааму. О них имеется упоминание в 18 главе книги Бытие. Наиболее известное изображение этих ангелов принадлежит кисти русского иконописца XV века Андрея Рублева.

Троица. Андрей Рублев pravoslavie.ru

На новозаветной иконе Троицы изображен Бог-Отец, Иисус Христос и Святой Дух в виде голубя, сходящего с небес.

Новозаветная Троица Азбука веры

В западном христианстве, в частности, в Римо-католической церкви, праздник Пятидесятницы и Троицы разведены во времени. Сначала церковь вспоминает события сошествия Духа Святого (в 2018 году – 20 мая), а спустя неделю – собственно, Троицу (27 мая в 2018 году).

Традиции празднования

Вечером накануне Троицы во всех церквях совершается одна из самых красивых вечерних служб в году. Все фрагменты Библии, которые звучат в этот вечер, так или иначе связаны со Святым Духом.

Читаются специальные молитвы, обращенные к Святому Духу, с просьбой сойти на присутствующих на богослужении, а также на всех умерших христиан.

Свято-Успенская Почаевская Лавра

Сегодня Троицу в Украине часто называют "Зелені свята", хотя это название имеет дохристианские корни. Так славяне именовали праздничный период, связанный с наступлением лета.

В субботу накануне Троицы было принято устилать пол дома, окна, стены, крышу и даже заборы душистыми травами – аиром, мятой, пижмой, осокой, любистком, а также ветвями распустившихся деревьев. Зелень трав и листвы символизирует жизнь.

Зеленью на Троицу украшают и храмы.

В городах в этот день чаще всего используют пучки осоки – их несут в храм на богослужение, а затем – в дом, где они выполняют роль оберега.

У славян в этот день было принято устраивать большие гуляние на природе, с хороводами и кострами. Девушки и парни выбирали себе пару.

Девушки плели венки из полевых цветов и надевали их на голову тем парням, за которых хотели выйти замуж. Этот обряд был аналогом помолвки.

Что нужно делать в этот день

Церковь призывает всех верующих обязательно побывать на всенощной службе, а также на богослужении непосредственно в день Троицы.

Нужно провести этот день с семьей, родными, близкими и друзьями, чтобы разделить с ними радость великого праздника.

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Церковь рекомендует найти время для молитвы, в частности, обращенной к Святому Духу. Например, такой:

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, пребывающий везде и всё наполняющий, Сокровищница благ и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Что нельзя делать в этот день

Троица – один из самых больших церковных праздников, поэтому сегодня крайне не рекомендуется заниматься тяжелой работой в доме, на даче, в огороде. Стирка, уборка, шитье также не приветствуются. Допускаются лишь дела, без которых нельзя обойтись – например, приготовление пищи.

Алкоголь и секс запрещены.

В этот день не приветствуется и чревоугодие. Разумеется, праздник не обходится без застолья, но постарайтесь знать меру в еде и помнить о глубоком духовном значении события.

В этот праздничный день нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции. Постарайтесь воздержаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти, обид и прочего.

Приметы на Троицу

Считалось, что на Троицу нельзя рубить деревья и колоть дрова.

Дождь в этот день считался хорошим предзнаменованием – он обещал хороший урожай.

Жара на Троицу предвещала засушливое лето.

Славяне считали, что на Троицу просыпаются мавки и русалки, поэтому крайне не рекомендовалось ходить в лес или на реку в одиночку.

https://shuwany.rs

По этой же причине в лес и на реку нельзя было выводить домашний скот.

На Троицу было запрещено купаться в реке, поскольку считалось, что можно утонуть.

Славяне на Троицу устраивали гадания. Незамужние девушки плели венки и пускали их по реке. Чей венок продержится на воде дольше остальных, та девушка раньше выйдет замуж.

На Троицу было принято собирать лекарственные травы – считалось, что в этот день они обладают особой силой.

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