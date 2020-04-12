Трогательное фото пожарных из Чернобыля поразило сеть
В сети появилось многострадальное и одновременно очень трогательное фото спасателей, которые сейчас борются с пожарами в Чернобыльской зоне.
Снимок опубликовал на своей странице в Facebook блогер Влад Антонов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Спасатели, которые тушат пожар в Чернобыльской зоне", – коротко написал он.
На кадре видно уставших пожарных, которые "присели" отдохнуть у пожарного авто. В то же время некоторые из них настолько обессилены, что даже заснули просто лежа на траве.
"Я благодарна этим ребятам. Спасибо!", "Ребята дышат радиацией из-за безголовых людей", – комментируют украинцы.
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