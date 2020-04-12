Трогательное фото пожарных из Чернобыля поразило сеть

В сети появилось многострадальное и одновременно очень трогательное фото спасателей, которые сейчас борются с пожарами в Чернобыльской зоне.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook блогер Влад Антонов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Спасатели, которые тушат пожар в Чернобыльской зоне", – коротко написал он.

На кадре видно уставших пожарных, которые "присели" отдохнуть у пожарного авто. В то же время некоторые из них настолько обессилены, что даже заснули просто лежа на траве.

"Я благодарна этим ребятам. Спасибо!", "Ребята дышат радиацией из-за безголовых людей", – комментируют украинцы.

Facebook/Влад Антонов

Facebook/Влад Антонов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В субботу утром, 11 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжали тушить пожары, вспыхнувшие еще 4 апреля.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!