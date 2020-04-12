Главная Новости
12 апреля • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Трогательное фото пожарных из Чернобыля поразило сеть

2.3т
Читать материал на украинском

В сети появилось многострадальное и одновременно очень трогательное фото спасателей, которые сейчас борются с пожарами в Чернобыльской зоне.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook блогер Влад Антонов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Спасатели, которые тушат пожар в Чернобыльской зоне", – коротко написал он.

Трогательное фото пожарных из Чернобыля поразило сеть

На кадре видно уставших пожарных, которые "присели" отдохнуть у пожарного авто. В то же время некоторые из них настолько обессилены, что даже заснули просто лежа на траве.

"Я благодарна этим ребятам. Спасибо!", "Ребята дышат радиацией из-за безголовых людей", – комментируют украинцы.

Трогательное фото пожарных из Чернобыля поразило сеть

Facebook/Влад Антонов

Трогательное фото пожарных из Чернобыля поразило сеть

Facebook/Влад Антонов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Чернобыль
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Сколько лет этим пожарным машинам?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги