Триумф Усика в Москве: украинцев предупредили о неприятном сценарии

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев считает, что крупные спортивные победы могут неожиданно повлияит на восприятие российско-украинского конфликта в мире.

Политик похвалил украинцев, которые радовались после победы украинского боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), но предупредил об опасности проведения таких мероприятий без осуждения Москвы.

"Эффект держится несколько дней, но остается сухой осадок: поскольку спортивные соревнования между странами без осуждения, значит дела идут к лучшему. Это важный для европейцев и американцев месседж, которые давно боятся стать крайними в конфликте Украины и России, особенно в случае примирения", - написал Арьев на своей странице в Facebook.

По его словам, вскоре будут пересматривать санкции, потому важно не допустить создания иллюзии "добрососедства".

"Аргументы готовят заранее. Гибридная война переходит в опасную плоскость: впечатление восстановления "добрососедства". Этому может быть посвящено много событий, если Кремль снова с катушек не сорвет (а это очень вероятно). Новые акценты и для Запада, чтобы прекращали смотреть пристально, и для усыпления бдительности населения Украины. Если технология сработает, вскоре Украины не будет. Все намерения России, все нарративы ее политикума свидетельствуют именно об этом", - убежден нардеп.

Более подробное описание боя и всего, что ему сопутствовало, читайте в этом материале OBOZREVATEL. Также вы можете узнать о том, что еще пишут по этому поводу в соцсетях - реакция бурная.