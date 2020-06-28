Три вещи, которые нельзя хранить в телефоне: как не стать жертвой мошенников

В современных телефонах содержится кладезь информации об их владельцах: фото, аудио, видео, личные данные.

При этом всегда есть опасность, что смартфон могут взломать мошенники, чтобы заполучить номера карт или другую важную информацию. OBOZREVATEL рассказывает, что ни в коем случае нельзя хранить в своем телефоне, чтобы не стать жертвой аферистов.

Пароли и пин-коды

Пароли от аккаунтов в социальных сетях и других сервисах, пин-коды от банковских карт не стоит хранить в смартфоне. Если эту информацию заполучат мошенники, вы рискуете потерять доступ к соцсетям и другим важнейшим данным.

Важные личные данные опасно хранить в смартфоне unsplash.com

Интимные фото

Любители обмениваться интимными фото уже не раз ставали жертвами хакеров. Так, снимки многих звезд оказались "слитыми" в сеть, однако для простых людей мошенническая схема работает по-другому. Хакеры шантажируют их, возможно, имея доступ к счетам и требуя выкупа.

Баланс на счету

Некоторые клиенты банков получают на телефон смс с информацией о балансе на карте. Такие сообщения лучше удалять сразу после получения, чтобы никто не узнал о крупной сумме на вашем счету.

Ранее OBOZREVATEL назвал четыре признака того, что телефон находится под шпионским наблюдением.