Три вагона в год! "Укрзалiзницю" осадили из-за шикарных условий. Фото

"Укрзалізниця" показала модернизированный плацкартный вагон, ремонт которого обошелся в 10 миллионов гривень.

Фотоотчет появился на странице госпредприятия в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Помните, мы недавно обещали, что будем устанавливать розетки с USB-разъемами? В модернизированном плакартном вагоне они уже есть. К концу года получим еще два таких вагона. В этих вагонах полностью изменен интерьер, установлены новые полки, окна, светодиодные светильники, система кондиционирования воздуха. А вот ковров вы здесь не найдете", – отметила пресс-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалiзницю" осадили из-за шикарных условий Пресс-служба "Укрзалізниці"

Отметим, в новом вагоне появились также холодильник, микроволновая печь и кофеварка.

В Telegram-канале Perepichka news отреагировали на новации в украинских поездах, возмутившись темпами изменений: "Сейчас ремонтируется всего по 3 вагона в год. То есть, все составы обновятся через 70 лет. Будущее впечатляет".

"Укрзалізниця" показала новый вагон за 10 млн Пресс-служба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новый вагон за 10 млн Пресс-служба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новый вагон за 10 млн Пресс-служба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новый вагон за 10 млн Пресс-служба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новый вагон за 10 млн Пресс-служба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новый вагон за 10 млн Пресс-служба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" показала новый вагон за 10 млн Пресс-служба "Укрзалізниці"

Скриншот Telegram-канал Perepichka news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укрзалізниці" заявили, что собираются поднять цены на билеты, чтобы начать работать без убытков.

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