Три тысячи человек под угрозой: на Тернопольщине предупредили о возможной вспышке COVID-19

В Тернопольской области под угрозой возможного заражения коронавирусом COVID-19 оказались три тысячи человек, которые сейчас находятся на самоизоляции под присмотром семейного врача.
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Как рассказал глава управления охраны здоровья в Тернопольской ОГА Владимиp Богайчук, ранее все эти люди контактировали с больными, передает "Теpнополяни".
Чиновник акцентировал, что Монастырискую центральную районную больницу переделали на госпиталь для зараженных вирусом.
Коронавирус в Украине
Также в случае необходимости под нужды больных могут приспособить областную университетскую больницу, Тернопольскую городскую больницу №2 и детскую областную больницу.
Напомним, что в Украине у восьми медиков официально подтвержден коронавирус. Последние четыре случая – в Монастырисском районе Тернопольской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 27 марта коронавирус пересек отметку в полмиллиона зараженных по всему миру и усилил свои темпы в страны Европы.
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