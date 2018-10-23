Группой "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука 12 октября были опубликованы выводы доклада кремлевских экспертов для Путина о ситуации с водой в Крыму. Путину доложили: ситуация с водой ухудшается быстрее, чем ожидалось. Из-за её дефицита уменьшается площадь пастбищ, сокращается поголовье крупного рогатого скота. В сочетании с малым числом осадков в 2018 г. это привело к гибели 60-65% урожая овощей и фруктов. Основные предприятия полуострова вынуждены сокращать объемы воды в технологических циклах, что чревато техногенными катастрофами. В качестве примера приводился "Крымский титан". В перспективе возрастающий дефицит воды может привести к вспышкам эпидемических заболеваний среди людей и животных. В резюме доклада авторы рекомендовали Кремлю срочно решить вопрос поставки воды в Крым из Украины, но если это не удастся сделать в результате замены её правительства на пророссийское в 2019 г. или переговоров в 2018 г., то они допускают "военное решение". Такой вывод не удивителен, премьер Дмитрий Медведев в августе в эту комиссию ввел помимо академиков и "Росатома" ещё и представителей от Минобороны.

16 октября Константин Машовец из "Информационного сопротивления", исходя из этого доклада, опубликовал свой краткий анализ возможностей Кремля по "военному решению". Выводы Машовца: возможности Кремля сильно ограничены недостаточной военно-технической готовностью армии РФ для нового вторжения в Украину и слабой подготовкой его информационной составной. Можно добавить, рост мощи ВСУ, а также сотрудничество Украины с НАТО, – это тоже факторы, сдерживающие Кремль.

Вполне можно согласиться с "Информационным сопротивлением", что у Кремля есть два варианта решения проблемы водоснабжения Крыма. Первый, – военное вторжение и оккупация юга Украины. Второй, – привести в 2019 г. к власти в Украине марионеточное промосковское правительство. Так как вероятность обоих этих планов "плавающая", то существует и более реалистичный третий план решения проблемы водоснабжения, и его полноценная реализация начнется в 2019 г. после пуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Многие действия оккупационных властей в Крыму, как то, сокращение числа врачей, некачественный ремонт дорог и улиц, закрытие некоторых предприятий, отъем земли и тому подобное, которые часто расценивают как типичный российский маразм, идеально вписываются в этот план № 3.

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План № 3 позволяет решить проблему водоснабжения методом сокращения населения Крым, с попутной его заменой, до тех 700 тысяч человек, которые по оценке российских экспертов, сделанной ещё 2015 г. могут там жить и обходиться его водными ресурсами. Эти 700 тыс. хорошо вписываются и в схему "возвращения Крыма в родную гавань" или более прозаично – интеграции его в экономику РФ.

В "родной гавани" статус южного берега Крыма как "здравницы" сохранится и даже упрочится.

Но специфически, в прямой привязке к его новому статусу "непотопляемого авианосца РФ" и к железнодорожному мосту, который нужен Москве, чтобы разгрузить узкое "горлышко" Новороссийского порта. Этот мост для того и строят, чтобы вагоны с зерном и другим экспортом пошли в Севастополь, прибрежную часть которого с 2019-2020 г. начнут перестраивать под склад, доки и железнодорожные пути с выселением местных. Сбудется и мечта Юрия Лужкова – южный берег Крыма москвичи застроят частными виллами и огромными корпусами санаториев вперемешку с закрытыми зонами домов отдыха силовых ведомств РФ. Российские силовики уже безвыездные, а по мере того, как РФ будет закрываться и уходить в автаркию по образцу СССР, то и другие госслужащие станут безвыездными, но отдыхать их семьям у моря где-то нужно. Местом их отдыха станет закрытая полоса вдоль южного берега Крыма, а россияне попроще будут смотреть на море в Сочи и в Абхазии.

Крым получит статус VIP-курорта в РФ, и её строительные компанию действительно ещё вложат в него большие деньги, но только многим его нынешним жителям придется в реале вернуть в родные гавани на Урале или "предать родину" и сбежать к "бандеровцам" в Украину. VIP-дачи и санатории, работающие по индустриальному принципу, не требуют много обслуживающего персонала. В такие санатории в качестве его даже можно на сезон завозить студентов из РФ. Поэтому мелкий курортный бизнес в Ялте, Феодосии, Судаке и других городах ужмется до минимума, ориентированного на "дикарей", которые на своих автомобилях заедут по мосту в Крым. Огромные санатории и VIP-дачи в самом прямом смысле "съедят" частную застройку в городах вдоль моря, и не только её, чем помогут Кремлю решить проблему воды в Крыму путем сокращения его населения. Юридическая база для сноса силовыми ведомствами существующей застройки и отнятия земли была создана в 2016 г. Можно сказать, все выселяемые получат по гектару земли на Дальнем Востоке, и никто ничего не потеряет.

Население степной части Крыма севернее гор, включая Симферополь, тоже сократится из-за обезвоживания и засаливания почв. Эта территория вернется в состояние Голодной степи. Сто километров от Перекопа до Симферополя будут представлять собой пустую степь с военными полигонами, свалками мусора и кислотными озерами возле Армянска, чтобы украинская армия не прошла. Вдоль северных отрогов Крымских гор разместятся военные городки с казармами и складами. Оккупационные власти уже подняли тему закрытия троллейбусного сообщения из Симферополя в Ялту и Алушту. Действительно, зачем оно, если основной поток туристов логично высаживать в гражданском секторе аэропорта "Бельбек" под Севастополем, строительство которого должно быть завершено в 2020 г.

Реализация этого плана № 3 идет фактически с первых дней оккупации, а его активная фаза начнется на рубеже 2019/2020 г. после запуска железнодорожного моста. Если всё пойдет по плану, то к 2025/2026 г. Крым в "родной гавани" будет иметь следующий вид. От Перекопа и до гор – голая и безжизненная степь-свалка, вдоль гор – военный редут, в горах – дачи, мелкие фермы и базы отдыха, транспортный коридор Керчь – Севастополь, и полузакрытая зона отдыха вдоль южного склона гор и моря. Из производств сохранятся только те, кто будет ориентирован на строительство и обслуживание железнодорожных перевозок и портов в Керчи и Севастополе. Сфера обслуживания и торговля претерпят кардинальные изменения и их монополизируют несколько крупных компаний.

Так как в результате этих изменений постоянное население в Крыму сократится до желаемого одного миллиона, то проблема обеспечения водой его и двух миллионов отдыхающих будет снята, особенно с учетом активных буровых работ по добыче воды, идущих в приморской части.

Никаких 6 млн отдыхающих в Крыму, как было до 2014 г., уже не будет. "План № 3" изначально был стратегической линией Кремля для Крыма, но его не озвучивали, чтобы "вата" стремилась в "родную гавань". Не озвучат и сейчас, но в итоге поставят "вату" перед фактом, что умирать ей в своем большинстве действительно придется на родине в России. Пожалуй, это единственное, в чем Москва не обманула крымскую "вату". Планы № 1 и № 2 – это в основном мечты Кремля, которые для Крыма имеют лишь пропагандистский подтекст, устрашающий или бодрящий "вату".

Впрочем, история может пойти совсем не по одному из данных трёх планов Кремля, вопреки глупенькому совковому утверждению, что история не знает сослагательного наклонения. У истории всегда есть много различных вариантов, особенно когда процессы еще далеки от завершения и не стали исключительно достоянием истории.