Ела траву и пила воду из реки: украинка пережила ад в Сирии и застряла в лагере для беженцев. Эксклюзив

36-летняя украинка Инна Добровольская оказалась в лагере для беженцев в Сирии еще в 2018 году. Молодая женщина похоронила в чужой стране маленькую дочь и мужа. Чтобы выжить с новорожденным сыном, ей пришлось есть траву и пить воду из реки.

Об ужасах жизни в Сирии нам рассказала мама Инны, Анжелика Анатольевна, которая вместе с другими родственниками таких же женщин добивается возвращения своих близких домой, в Украину.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Муж – учитель, она с двумя образованиями

Инна Добровольская – нетипичная жительница лагеря для беженцев в Сирии: женщина с двумя высшими образованиями, владеет пятью языками.

Ее история началась в 2014-м. Тогда, 2 февраля, вместе с крохотной дочерью Камиллой она села в самолет в Борисполе. В Турции ее ждал муж Арсен, выходец из Дагестана. Вместе они должны были отправиться в Сирию на заработки.

Лагерь, где живут украинки Скриншот, ТСН

"Когда Инна познакомилась с Арсеном, он уже объездил восемь стран. Сам он из семьи учителей, его родители были директорами школ в Дагестане. Арсен и сам учитель, его даже называли "Учителем года" в Нагайском районе. Его родители приезжали к нам в гости. Хорошая интеллигентная семья. Моя Инна закончила в Черкассах физико-математический лицей и поступила сразу на три факультета в двух вузах. Причем, тогда она еще не могла решить, куда именно отдавать документы, ей нравились и языки, и финансы", – рассказывает OBOZREVATEL Анжелика Добровольская – мама Инны.

Инну как раз пригласили поработать в Германию в одну семью. Немцам требовалась девушка со знанием немецкого и английского, владением компьютером и водительскими правами. Инна поработала там, но через некоторое время вынуждена была вернуться. Затем друзья позвали ее на работу в Австрию.

Параллельно она закончила вуз по специальности "финансы и кредит". Позже получила образование в сфере туристического бизнеса.

"Никогда так мало не зарабатывал, как в Украине"

Однажды, когда Арсен и Инна еще жили с мамой в Черкассах, к ним приехали братья зятя, а также его друг. Пообщавшись, мужчины стали рассказывать Арсену, что в Турции, где он как-то работал и неплохо зарабатывал, стало еще лучше.

Украинки в лагере в Сирии. Скриншот, ТСН

"Они ему говорят, знаешь, там сейчас еще лучше. Чуть позже Арсен мне сказал: "Я нигде так много не работал, и так мало не получал, как в Украине. Когда я работал в Турции, мог каждую неделю домой отправлять по тысяче долларов и еще прекрасно жить". Арсен был воспитан родителями очень ответственным мужчиной. Он всегда заботился о своей семье. И в 2013 году он поехал в Турцию на заработки", – говорит Анжелика Добровольская.

Осколок попал в голову, и он погиб

А однажды Арсен позвонил Инне из Турции и сказал, что ему предложили работу по специальности. "Открывается мужской лицей, мне предложили стать заместителем директора и преподавать русский язык. Только школа находится на территории Сирии. Инна, если ты успеешь прилететь в течение трех дней, то я сам тебя встречу, если нет, то встретят мои друзья", – сообщил Арсен.

Инна, которая привыкла жить и работать за границей, знала языки, быстро собралась и вместе с маленькой дочкой 2 февраля улетела туда.

"Сначала все складывалось хорошо. Они купили там дом. Затем еще один. Я спросила, зачем вам два дома? Арсен сказал, что в первом слишком маленький бассейн, а Камушка любит плавать. Поэтому жить они будут во втором доме с большим бассейном, а первый он подарит брату, который сюда приедет. Затем они купили машину. А вскоре Сирию начали бомбить", – говорит мама Инны.

Анжелика Добровольская на пресс-конференции. LB.ua

Арсен погиб за рулем – осколок попал ему в голову, он просто истек кровью. Инна осталась одна с маленькой дочкой.

Девочка сгорела за два дня

Инна работала в госпитале переводчиком. Хотя мама звала ее назад, дочь не хотела возвращаться. Говорила, что тут война и в Украине война, тут беженцы и дома тоже беженцы. Маленькая Камилла подрастала. Девочка, которой не было и четырех лет, знала несколько языков. Кроме немецкого и английского, она могла общаться на арабском и турецком.

Через два года после гибели мужа Инна познакомилась с Андреем, он был русским. Она забеременела и ждала ребенка. А 30 октября 2017 года она сообщила маме, что умерла ее дочь, Камилла.

"Девочка сгорела буквально за два дня. Нет никаких официальных выводов, почему так произошло. Абсолютно здоровый ребенок, постоянно занималась спортом", – сдерживая слезы, рассказывает Анжелика Анатольевна, бабушка девочки.

Украинки в лагере. Скиншот, ТСН

Ранили мать и ребенка

После смерти дочери Инна написала: "Мама, я не знаю, что мне делать и как жить дальше. Я похоронила мужа и похоронила дочь. Никого не хочу видеть и слышать".

После этого Инна пропала на долгие полгода, мама не знала, где она и что с ней, а в новостях постоянно рассказывали о бомбежках в этих районах.

Но через полгода на связь вышла девушка, которая рассказала, что она живет в одном доме с Инной. "Я узнала, что 3 февраля 2018 года, в мой день рождения, Инна родила сына, моего внука. И эта девушка тоже родила ребенка, но у нее нет молока, поэтому Инна кормит обоих детей. Подруга дочери стала иногда выходить на связь, поскольку там большие проблемы с интернетом, и передавать сообщения от дочери. Потом мы стали общаться чаще.

В лагере много детей Из архива Фатимы Бойко

Дочь написала мне, что когда она родила ребенка, в тот же день им пришлось бежать. Они ехали на повозках с крохотным ребенком, а местность бомбили. Инна была ранена, ранили и малыша. Они прятались под какими-то завалами. И три месяца, чтобы выжить, она ела траву и пила воду из реки. Так я узнала, что ей пришлось там пережить", – рассказывает Анжелика Анатольевна.

Сейчас Инна вместе с десятками украинок, среди которых много и крымских татарок, находится в лагере Аль-Хол в Сирии. Условия там ужасные. О судьбе второго мужа, Андрея, ничего неизвестно. Если он жив, то находится где-то в тюрьме, как и сотни других мужчин. Рядом растет ее сын, еще более светловолосый, чем сама мама. Любимые игрушки малыша – местные кошки и собаки, а также мышки, которых он старательно изучает.

Мама Инны вместе с другими родственниками борются за то, чтобы их родных все-таки отпустили домой в Украину. Недавно они побывали в МИД, где им пообещали поддержку, но путь этот будет не простым. Хотя многое уже сделано – собрана информация об украинках, проведены ДНК-тесты, которые подтвердили, что это их дети. Также для эвакуации нужен самолет. Почти год этот вопрос не может решиться.