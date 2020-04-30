В Киеве соседи три года травят семью: людям обрезали воду и свет, они – на грани выживания

Три года семья киевлянки Инны Анисимовой живет без света и воды.

Родной ЖСК отключил ей коммуналку якобы за долги. Правда, сама Инна считает – так ей отомстили за то, что она не согласилась платить деньги в фонд на достройку дома, который когда-то забросила компания Анатолия Войцеховского.

И даже две недели самоизоляции женщина вынуждена была провести в антисанитарных условиях – руководство жилищного кооператива не пошло ей навстречу.

Что может ждать жителей недостроев – подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Поставили ультиматум, отключили воду и свет

Многоэтажка по адресу Булгакова, 12А находится на самой окраине Киева. Этот дом в свое время строили компании скандального застройщика Войцеховского. После него в столице остались десятки недостроенных объектов.

Инне Анисимовой "повезло" купить квартиру именно в этой многоэтажке.

"Поскольку дом не был введен в эксплуатацию, у нас тут организовалась группа, которая взялась доводить все до ума. Создали фонд, куда нужно было перечислять средства. Первый месяц сдавали 30 тыс. грн, потом – 18 тыс., потом – 40 тыс. Так каждый раз платежи росли. Согласитесь, и для человека, который имеет хорошую зарплату, это большие суммы. Тем более – далеко не все было выполнено, что они обещали. Поэтому я не стала оплачивать. Тогда мне поставили ультиматум – раз не платишь в фонд, отключим воду и свет. И в 2017 году так и сделали", – рассказывает женщина.

"Поскольку дом не был введен в эксплуатацию, у нас тут организовалась группа, которая взялась доводить все до ума. Создали фонд, куда нужно было перечислять средства. Первый месяц надо было сдать 30 тыс. грн, потом – 18 тыс., потом – 40 тыс. Так каждый раз платежи увеличивались"

Дом по ул. Булгакова, 12А OLX

По ее словам, все три года она с дочкой вынуждена была скитаться по съемным квартирам и комнатам.

"Чтобы нормально жить, иметь возможность приготовить еду, помыться, я вынуждена снимать комнату или однокомнатную квартиру. Когда срок аренды заканчивается, возвращаюсь в свое жилье на Булгакова. Постоянно мы носим воду из бювета, даже зимой. Но жить тут невозможно", – жалуется Инна.

Она подала иск, чтобы заставить вернуть себе воду и свет. Однако суд отказал ей в этом! Было решено, что ЖСК поступил по закону.

В лифт не пустили

В феврале Инна отправилась искать работу в Испанию, чтобы рассчитаться с долгами фонда. Однако и тут ей не повезло.

"Я месяц искала работу, только устроилась на стажировку, как объявили карантин. И самолетом пришлось срочно возвращаться в Киев. Поскольку мне предстояло просидеть две недели на самоизоляции, дочка еще до моего приезда начала звонить в прокуратуру, в КГГА, просить, чтоб хотя бы эти две недели дали провести в нормальных условиях. Но никто так и не помог, говорили – ждите", – сетует Инна.

Когда она вернулась в родной дом, женщину ждал сюрприз – лифт отключили. А в холле ее встретили глава ЖСК Мирослава Мордас и некоторые агрессивно настроенные жильцы. Один из них на видео заявил, что он заплатил 150 тысяч в фонд, а Инна нет, так почему он должен впускать ее в лифт?

Неприветливые соседи Скрин видео

Сама же глава ЖСК на видео заявила, что не может впустить Инну в лифт, поскольку не позволяют санитарные нормы – ведь после нее нужно все обработать, а в лифте это сделать невозможно. Правда в разговоре с OBOZREVATEL Мордас утверждала, что в этот момент лифт просто сломался.

Во время дискуссии в Facebook Мирослава Мордас также высказала свою позицию по поводу лифта

Женщина осталась в холле с чемоданами, так как подниматься нужно было на 16 этаж. А приехавшая полиция заставила Инну идти на самый верх по лестнице.

Инне пришлось подниматься на 16 этаж с чемоданами Скрин видео

Инне пришлось подниматься на 16 этаж с чемоданами Скрин видео

Две недели женщина на самоизоляции провела в нечеловеческих условиях – без воды и света.

Инна на самоизоляции без света и воды Скрин видео

Скрин видео

А теперь хотят забрать квартиру?

Мирослава Мордас заверила нас, что Инна не оплачивала коммунальные услуги. "У нее долг 30 тысяч гривен", – отметила она.

Однако адвокат Диана Дрыжакова (которая взялась защищать Инну бесплатно) уверяет, что задолженности у нее нет. "Никакой задолженности по коммуналке у нее нет, да и отключать жильца по закону могут только при долге от 80 тысяч гривен. Она прямо во время карантина произвела оплату и воды, и света", – говорит адвокат.

"Инна последним рейсом из Малаги прилетела в Киев, сдала в аэропорту тест. А когда приехала домой, то при входе в квартиру жители ЖСК во главе с председателем Мирославой Мордас отключили лифт и не давали ей попасть в жилье. Были поданы заявления в полицию, Офис прокурора, но только по решению суда открыли уголовное дело в Святошинском управлении. Семья от отчаяния вышла с акцией протеста под киевскую мэрию. Но реакции никакой", – добавляет Дрыжакова.

Также, по словам адвоката, руководство ЖСК не идет навстречу, не реагирует на ее запросы. И даже не отвечает на телефонные звонки.

В тоже время даже депутат фракции "СН" Михаил Кириченко обращался в полицию и Офис прокурора с официальным письмом по этому делу, в котором сказано, что руководство ЖСК заставляет жильцов под угрозой отключения внутридомовых коммуникаций подписывать договор, где говорится, что ЖСК берет на себя обязанности застройщика (хотя дом давно достроен).

Депутатский запрос

Депутатский запрос

А в другом письме, уже первого зама фракции "СН" Александра Корниенко в адрес главы Нацполиции и Офиса президента, пишется о том, что глава ЖСК Мордас начала сбор средств на свою банковскую карту с целью достройки теплосетей. Однако после сбора 10 млн грн никаких работ не было проведено. Тем, кто не сдает деньги, угрожают отключением коммуникаций.

Обращение депутата к Генпрокурору и главе Нацполиции

Обращение депутата к Генпрокурору и главе Нацполиции

Обращение депутата к Генпрокурору и главе Нацполиции

Более того – по словам Дрыжаковой, Мордас подала иск в суд на лишение права собственности на квартиру Анисимовой. "В суде нас даже никто не ждал, мы узнали о нем из реестра", – говорит адвокат.

"Мы ее предупреждали"

Мирослава Мордас утверждает, что действует по закону.

"Когда застройщик покинул объект, мы организовали инициативную группу. Тогда дом не имел никаких сетей. Мы решили на собрании, что будем достраивать все сами. Жильцы скинулись и поставили тепловой пункт. На сегодня разработаны все проекты, которые нужны для ввода дома в эксплуатацию. Мы отвели земельный участок под домом. У нас есть постоянная канализация, теплоснабжение, электричество", – перечисляет Мордас.

Она уверяет, что Инну предупреждали о долгах, в том числе и за коммуналку.

"А в договоре прописано – тех, кто не платит за услуги, отключаем", – подчеркивает глава ЖСК.

Судя по этой ситуации, у владельцев квартир в домах, которые строил Войцеховский, возникают большие проблемы. И еще не раз будут вспыхивать конфликты между жильцами. Единственный выход – садиться за стол переговоров.

Проблемы заложены еще застройщиком. Но решать их именно жильцам.