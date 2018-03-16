Три дня под снегом: Гидрометцентр предупредил о "сюрпризе"

В течение трех дней на всей территории Украины, кроме южных и юго-восточных областей, будут идти очень сильные снегопады.

"Снег выпадет на высоту от 20 до 50 сантиметров", - рассказал "Обозревателю" начальник Национального гидрометцентра Украины Николай Кульбида.

Отвечая на вопрос, когда в Украину придут сильные морозы, синоптик заметил: "Я думаю, в данной ситуации надо говорить о сильных и очень сильных снегопадах, а не о морозах".

В этом контексте он сообщил: "В период с 17 по 19 марта на всей территории Украины, кроме южных и юго-восточных областей, выпадет снег". В то же время "температура воздуха будет обычной для этого периода. Немного похолодает – в ночные часы будет до 9-14 мороза, днем – до 2-7 градусов мороза. Но это совсем не новость", - заверил Кульбида.

И добавил, что на юге и юго-востоке Украины "будет почти лето – 15 градусов тепла в дневные часы".

Как писал "Обозреватель", ранее синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что в субботу и воскресенье, 17-18 марта, в Украину ворвутся сразу два циклона, один из которых принесет резкое понижение температуры, а другой – ливни и мокрый снег.