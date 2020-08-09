В садике Запорожья воспитатель публично унизила ребенка и не пустила в туалет: разгорелся очередной скандал

В Запорожье произошел вопиющий случай в детском саду №164 "Золотой ключик". Там воспитательница не пустила 6-летнего мальчика в туалет с прогулки. В результате у малыша случился конфуз. Дети три дня смеялись над ним, а педагоги даже не удосужились прекратить издевательства.

Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Как узнали родители

Только на второй день после случившегося мама Юлия (фамилию и имя ребенка мы не указываем по просьбе родителей. – Ред.) узнала о том, что произошло с ее ребенком.

"Мне позвонила мама другого ребенка и спросила, знаю ли я, что случилось с моим сыном? Я удивилась, говорю: нет. Тогда она и поведала, что рассказывают дети. Что сын попросился у воспитательницы в туалет на площадке, но та не пустила, тогда ему пришлось побежать в кусты и все сделать", – отметила женщина.

В Запорожье мальчика не пустили в туалет в детсаду Из личного архива мамы Юлии

Она вспоминает, что в тот день, когда пришла за ребенком, его не было на площадке. Потом его вывела воспитатель и сообщила, что он сделал "свои дела" в штаны. Мама удивилась, ведь сыну шесть лет – он давно уже такого не делал.

Когда пришли домой, Юлия увидела, что белье у сына грязное, она его переодела. А ночью малыш впервые за последние годы написал в постель.

"Там надо мной все смеются"

"На третий день я отвела сына в сад, на входе стояла психолог, которая заменяла заведующую. Она измерила нам температуру. Я пошла на площадку, чтобы посмотреть. А тут дети стали кричать: "Вы идете туда, где он накакал!". Я вернулась к психологу и спросила, знает ли она, что произошло? Та сделала удивленные глаза. Пообещала разобраться", – вспоминает Юлия.

Малыш вечером не хотел ничего рассказывать. "Мне надоело, надо мной все смеются", – восклицал он.

Когда с ним поговорил отец, то выяснилось, что ребенок уже несколько дней переживает стресс из-за этой истории. Никто в саду не удосужился убрать, и каждый раз на площадке дети вспоминали об этом.

Садик № 164 "Золотой ключик" в Запорожье Первый Запорожский

"Мы с мужем решили перевести сына в другое заведение. Он очень обрадовался,сказал "Ура! А то там все смеются", – говорит Юлия.

После первого сообщения об этой истории заведующая стала звонить в местное издание и требовать, чтобы публикацию сняли. А психолог пригрозила маме, что позвонила в ювенальную службу полиции и пожаловалась на нее.

"За что и почему – я не знаю. Возможно, это такой метод давления", – считает мать.

Педагоги ничего не сделали

Глава благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова, которая защищает детей и родителей в сложных ситуациях, взялась помогать Юлии.

"Они даже не провели беседу с детьми, не объяснили, что так нельзя. Всякое может случиться. И меня очень удивляет, что психолог заменяла заведующую. Это ведь разные сферы работы. Думаю, нужно проверить документы у этого психолога, может ли она работать с детьми", – говорит Злата.

История дошла до районо, родителей пригласили туда на встречу.

По словам Некрасовой, ребенок также пройдет обследование у профессионального психолога, чтобы выяснить получил ли он стресс. И если это подтвердится, то родители обратятся в органы.

Садик не первый раз попадает в скандал

Это не первый скандал в саду №164. Прошлой весной местная жительница, чьи окна квартиры выходят на детскую площадку заведения, сняла видео, как воспитательница обижает малышей. Она не могла собрать их в одном месте, поэтому стала дергать, трясти и швырять.

После того, как видео попало в СМИ, полиция начала проверку. Воспитательницу вроде бы уволили. Но!

"Я спросила у заведующей этого садика, когда мы туда приходили: как вы уволили воспитательницу? Ответа мне не дали. Подозреваю, что по собственному желанию. И, по некоторым данным, эта женщина сейчас работает в другом садике у нас в Запорожье. Получается один раз они не довели до конца и не наказали педагога так, чтобы она не имела права подходить к детям. Поэтому все и продолжается", – говорит Злата.