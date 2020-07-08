Третий человек в мире излечился от ВИЧ, – ученые

ВИЧ-инфицированный 36-летний мужчина из Сан-Паулу в Бразилии может стать третьим человеком в мире, излечившимся от заболевания.

По словам ученых, курс лечения с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3) уменьшил количество вирусных частиц до нуля, пишет Science.

После прекращения терапии в марте 2019 года ВИЧ больше не наблюдался в крови пациента. Также до чрезвычайно низких уровней опустилось число антител, что указывает на отсутствие зараженных клеток в лимфатических узлах и кишечнике.

Отмечается, что у большинства людей, принимающих антиретровирусные препараты и прекративших курс лечения, вирусная нагрузка вновь начинает возрастать в течение нескольких недель.

Для того, чтобы окончательно подтвердить отсутствие вируса, ученые проведут исследование лимфатических узлов и ткани кишечника мужчины.

Ранее в мире было подтверждено только два случая полного излечения от ВИЧ.

Вирус иммунодефицита человека – это опасное неизлечимое вирусное заболевание, поражающее иммунную систему человека.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на украинском телеканале заявили, что ВИЧ не существует.