Треть от заболевших коронавирусом: в Британии выявили новую закономерность и назвали группу риска

В Британии и США заметили тревожную закономерность: этнические меньшинства сильнее остальных рискуют заразиться коронавирусом.

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Как сообщает DailyMail, в Британии среди пациентов с осложнениями от коронавируса, более трети – представители этнических меньшинств. Так, в отчете Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии указывается, что 14% были азиатами, 14% – представители негроидной расы, а 7% – других рас.

Эксперты предполагают, что этнические меньшинства часто живут более бедно, чем остальные, поэтому больше подвержены риску заражения. Они чаще пьют, курят и страдают ожирением, что повышает вероятность хронических заболеваний. А это, в свою очередь, может дать осложнения при заражении COVID-19.

Этнические меньшинства сильнее остальных рискуют заразиться коронавирусом Getty

Кроме того, издание отмечает, что бедные люди чаще пользуются общественным транспортом и живут в переполненных домах, что тоже является огромным минусом во время пандемии.

Профессора Камлеш Хунти и Васим Ханиф из благотворительного фонда здравоохранения Южной Азии (SAHF) говорят, что врачи сообщают о непропорциональном количестве пациентов из Южной Азии в отделении интенсивной терапии.

"Мы были обеспокоены этой проблемой, основываясь на неофициальных сообщениях, но теперь эти данные подтверждены. Пока это всего лишь сигнал, но мы планируем узнать больше благодаря исследованиям", – отметил Камлеш Хунти.

В США тоже подтверждают эти опасения. Доктор Эшвин Васан, эксперт по общественному здравоохранению и доцент Колумбийского университета в Нью-Йорке, заявил, что больше всего пострадают "бедные, уязвимые слои, очевидно, этнические меньшинства".

Этнические меньшинства сильнее остальных рискуют заразиться коронавирусом AFP

Также Васан отметил, что это касается не всех меньшинств. В частности, латиноамериканцы подвержены риску больше, чем остальные, так как у них меньше доступа к системе здравоохранения.

По мнению Шаоменг Цзя, профессора экономики в Колледже делового администрирования Алабамского государственного университета, на склонность к заболеванию указывает и их место работы.

"Те, кто работает в розничной торговле и на строительстве - кто не может работать из дома - всё еще контактируют и рискуют заразиться", – отметил он.

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