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6 апреля • обновлено в 22:52
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Треть от заболевших коронавирусом: в Британии выявили новую закономерность и назвали группу риска

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В Британии и США заметили тревожную закономерность: этнические меньшинства сильнее остальных рискуют заразиться коронавирусом.

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Как сообщает DailyMail, в Британии среди пациентов с осложнениями от коронавируса, более трети – представители этнических меньшинств. Так, в отчете Национального центра аудита и исследований интенсивной терапии указывается, что 14% были азиатами, 14% – представители негроидной расы, а 7% – других рас.

Эксперты предполагают, что этнические меньшинства часто живут более бедно, чем остальные, поэтому больше подвержены риску заражения. Они чаще пьют, курят и страдают ожирением, что повышает вероятность хронических заболеваний. А это, в свою очередь, может дать осложнения при заражении COVID-19.

Этнические меньшинства сильнее остальных рискуют заразиться коронавирусом

Этнические меньшинства сильнее остальных рискуют заразиться коронавирусом

Getty

Кроме того, издание отмечает, что бедные люди чаще пользуются общественным транспортом и живут в переполненных домах, что тоже является огромным минусом во время пандемии.

Профессора Камлеш Хунти и Васим Ханиф из благотворительного фонда здравоохранения Южной Азии (SAHF) говорят, что врачи сообщают о непропорциональном количестве пациентов из Южной Азии в отделении интенсивной терапии.

"Мы были обеспокоены этой проблемой, основываясь на неофициальных сообщениях, но теперь эти данные подтверждены. Пока это всего лишь сигнал, но мы планируем узнать больше благодаря исследованиям", – отметил Камлеш Хунти.

В США тоже подтверждают эти опасения. Доктор Эшвин Васан, эксперт по общественному здравоохранению и доцент Колумбийского университета в Нью-Йорке, заявил, что больше всего пострадают "бедные, уязвимые слои, очевидно, этнические меньшинства".

Этнические меньшинства сильнее остальных рискуют заразиться коронавирусом

Этнические меньшинства сильнее остальных рискуют заразиться коронавирусом

AFP

Также Васан отметил, что это касается не всех меньшинств. В частности, латиноамериканцы подвержены риску больше, чем остальные, так как у них меньше доступа к системе здравоохранения.

По мнению Шаоменг Цзя, профессора экономики в Колледже делового администрирования Алабамского государственного университета, на склонность к заболеванию указывает и их место работы.

"Те, кто работает в розничной торговле и на строительстве - кто не может работать из дома - всё еще контактируют и рискуют заразиться", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе рассказали как планируют возвращаться к жизни после длительного карантина.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
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