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Трэш за гранью: Казанский высмеял празднование дня России в "ДНР"

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Во вторник, 12 мая, в оккупированном террористами "ДНР" Донецке отпраздновали день России.

Как отметил на своей странице в Facebook блогер и журналист Денис Казанский, 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.

"Самое поразительное, что в России умудряются одновременно сожалеть о распаде Союза, мечтать о его восстановлении и отмечать сегодняшний праздник. Еще более удивительно, что праздник устроили сегодня и в Донецке. Это вообще какой-то трэш за гранью понимания нормального человека", - написал Казанский.

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Журналист посмеялся над тем, что "люди, которые хотят в Россию и воюют за русский мир, помпезно отмечают годовщину суверенитета России и начала конца СССР".

"То есть день, когда Россия фактически от них отказалась. Не знаю, как вообще уместить это в рамки хоть какой-нибудь логики. Чтобы совместить в голове "ДНР" и ельцинскую декларацию о суверенитете РСФСР нужно действительно быть психически нездоровым", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России пригрозили Украине крахом из-за "Л/ДНР".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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