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6 января • обновлено в 13:15
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"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман

4.1т
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Приезд президента Украины Владимира Зеленского на курорт в Оман, который в Офисе главы государства назвали "официальным визитом", вызвал шквал критики в сети.

О встрече на "высшем уровне" сообщила пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель.

"Президент Владимир Зеленский сейчас в Омане, где у него запланированы встречи на высшем уровне. Туда президент улетел с семьей рейсовым самолетом за свой счет", – написала она в соцсети.

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Однако журналист и эксперт-международник Сергей Сидоренко в Facebook назвал действия ОПУ "трэшем, что выше всех ожиданий". Он навел ряд ошибок, которые были допущены.

Так, султан Омана Кабус бен Саид на данный момент проходит лечение, поэтому никак не мог встретиться с Зеленским. Как писал Reuters, 79-летний султан лечился в Бельгии, и после возвращения в страну о его здоровье ничего не сообщалось.

Визит Зеленского в Оман

Визит Зеленского в Оман

ОПУ

В Омане же Зеленский встречался и.о. главы МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. При этом Сидоренко подчеркнул, что больной султан является официальным главой МИД и минобороны Омана, "хотя эти должности уже являются не самым высоким уровнем".

Украинский волонтер Мирослав Гай в Facebook также отметил, что за сутки до прилета Зеленского в Оман приехала государственная охрана и организовала безопасность его семьи.

"Делалось это за государственный счет. Поэтому Офис президента или солгал о том, что Зеленский летал за деньги, или позволил лететь ему без государственной охраны, чем создал угрозу жизни президента и нарушил закон", – акцентировал он.

Также Гай указал, что при "официальном визите" иностранного лидера должны были бы встречать официальной делегацией или кто-то из официальных лиц.

"Зеленский встретился с должностным лицом низшего ранга, но обманывает об официальном визите. Скорее всего, офис пытается скрыть роскошный отдых президента под видом официального визита", – подытожил волонтер.

Добавим, что пребывание Зеленского в Омане в сети высмеяли фотожабами.

"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман
"Трэш на высшем уровне": в сети указали на проколы визита Зеленского в Оман

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана.

Позже в ОПУ сообщили, что Владимир Зеленский встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
соцсети
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Комментарии
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Смешно
4
Интересно
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Даже если Зе совмещает полезное с приятным: личный отдых и отыскивает инвестиции, то это не инвестиции, а распродажа Украины как какой-то девицы с низкой социальной ответственности. Какие новые технологии из Омана в Украину могут прийти? Разве что паранджа для женщин.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Это для этих,73% недоумков,которые "по приколу". Вот и прикалывается
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