Заместитель генпрокурора Трепак подал в отставку: стала известна вероятная причина

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Левый берег". В то же время, точную причину своего увольнения он не назвал. "Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника", – отметил он.

Вместе с тем, утром 27 марта ряд СМИ опубликовали информацию о том, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех резонансных дел, которые расследовала СБУ, в том числе от дела о нападении на Екатерину Гандзюк.

Также речь идет также о делах Майдана и деле о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко, во время которого погиб человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Любович и Алексей Симоненко стали заместителями Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!