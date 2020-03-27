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27 марта • обновлено в 16:55
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Трепак подал в отставку: стала известна вероятная причина

6.4т
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Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Левый берег". В то же время, точную причину своего увольнения он не назвал. "Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника", – отметил он.

Вместе с тем, утром 27 марта ряд СМИ опубликовали информацию о том, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех резонансных дел, которые расследовала СБУ, в том числе от дела о нападении на Екатерину Гандзюк.

Заместитель генпрокурора Трепак подал в отставку: стала известна вероятная причина

Также речь идет также о делах Майдана и деле о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко, во время которого погиб человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Любович и Алексей Симоненко стали заместителями Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Виктор Трепак
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как можно жить с фамилией Трепак? сразу видно из какого человек благородного рода...
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Hecke Josef
Hecke Josef
Веня диктова всемогущая?Не думаю.
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