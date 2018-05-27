Треники, очки и $500: раскрыт показательный факт о последних годах жизни Мавроди

Последние годы жизни известный "бизнесмен", основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди не шиковал.

Мужчина жил на 500 долларов, которые ему платил за консультации предприниматель Сергей Молчанов из Ногинска, его бывший "адепт". Об этом передает Sobesednik.ru.

До смерти Мавроди жил в квартире на Комсомольском проспекте в Москве (недвижимость там стоит десятки миллионов рублей). Однако жил весьма скромно. Минимум мебели: стол, стул, кровать, лампа, пустые книжные полки и турник – предприниматель всегда держал себя в форме.

Жил махинатор один, общался с "адептами" через интернет, а на личные встречи выезжал по крайней необходимости. С братом Вячеславом, с которым они построили первую пирамиду, разругался, с женой Еленой развелся, еще когда сидел в СИЗО. Он никому не доверял.

Сергей Мавроди ZN.ua

"Это был затворник, жил в своем собственном мире и действовал в соответствии с поставленными целями. В 2011 году он помогал мошеннику, которого приставы прижимали штрафами – он не исполнял решение суда, постановившего вернуть деньги вкладчикам", – вспоминает адвокат Мавроди Александр Молохов.

Целью Мавроди было устроить финансовый апокалипсис, обрушить финансовые системы разных стран, в том числе США.

"Он считал, что мировой порядок несправедлив и банки – это такие же пирамиды. Мы помогали Мавроди контактировать с Ассанжем (австралийский журналист и телеведущий. – Ред.). Он состоял в переписке с ним и его адвокатами. Считал, что они с Ассанжем должны выступить единым фронтом против системы", - говорит Молохов.

Однако, судя по внешнему виду, в последние годы Мавроди не шиковал: треники, скромные очки с толстыми линзами, никаких гаджетов в руках. Как признавался сам Сергей, он жил на 500 долларов, которые ему платил за консультации предприниматель Сергей Молчанов из Ногинска, его бывший "адепт".

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Мавроди скончался 26 марта 2018 года в Москве.