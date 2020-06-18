Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине связан с отсутствием жестких карантинных ограничений.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу" вечером в четверг, 18 июня.

Он обратил внимание на то, что украинцы не соблюдают рекомендаций врачей, пренебрегают безопасностью в общественном транспорте и местах массового скопления людей, которым позволили возобновить работу.

"Когда мы сегодня видим 829 случаев, мы отмечаем четкий тренд к росту", – заявил Ляшко, указав, что это связано "с отсутствием жестких карантинных ограничений".

"Первое – это субъекты хозяйствования, которым мы смягчили карантин и разрешили открываться. Являются часто причиной того, что происходят нарушения карантинных условий и ограничений. В частности, не созданы условия. Городской и пригородный транспорт – требования не соблюдаются. Поэтому и происходит такой рост", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены 34 063 случая коронавирусной инфекции. Из них 829 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Ранее Кабинет министров продлил до 31 июля действие адаптивного карантина в Украине.