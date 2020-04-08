Выписали 5 детей после коронавируса: в Тернополе сообщили о выздоравливающем младенце

Из больницы в Тернополе выписали пятерых детей, которые болели коронавирусом. Еще один трехмесячный ребенок пошел на поправку.
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Состояние младенца улучшилось, сообщается в официальном телеграм-канале "Коронавирус Тернополь".
Коронавірус Тернопіль інфо/Telegram
"Сегодня стало известно, что улучшилось состояние трехмесячного младенца, у которого выявили коронавирус. На днях из детской больницы Тернополя выписали пятерых детей. Это – лучшие новости! Еще раз благодарим всех медиков!".
По данным онлайн-карты СНБО, в Тернопольской области зафиксировано 168 случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщал OBOZREVATEL, большинство типичные для взрослых симптомы нового коронавируса не проявляются у несовершеннолетних, которые заразились COVID-19.
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