Выписали 5 детей после коронавируса: в Тернополе сообщили о выздоравливающем младенце

Из больницы в Тернополе выписали пятерых детей, которые болели коронавирусом. Еще один трехмесячный ребенок пошел на поправку.

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Состояние младенца улучшилось, сообщается в официальном телеграм-канале "Коронавирус Тернополь".

Коронавірус Тернопіль інфо/Telegram

"Сегодня стало известно, что улучшилось состояние трехмесячного младенца, у которого выявили коронавирус. На днях из детской больницы Тернополя выписали пятерых детей. Это – лучшие новости! Еще раз благодарим всех медиков!".

По данным онлайн-карты СНБО, в Тернопольской области зафиксировано 168 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство типичные для взрослых симптомы нового коронавируса не проявляются у несовершеннолетних, которые заразились COVID-19.

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