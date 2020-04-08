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8 апреля • обновлено в 22:17
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Трехмесячный ребенок с коронавирусом в Тернополе пошел на поправку

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Из больницы в Тернополе выписали пятерых детей, которые болели коронавирусом. Еще один трехмесячный ребенок пошел на поправку.

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Состояние младенца улучшилось, сообщается в официальном телеграм-канале "Коронавирус Тернополь".

Выписали 5 детей после коронавируса: в Тернополе сообщили о выздоравливающем младенце

Коронавірус Тернопіль інфо/Telegram

"Сегодня стало известно, что улучшилось состояние трехмесячного младенца, у которого выявили коронавирус. На днях из детской больницы Тернополя выписали пятерых детей. Это – лучшие новости! Еще раз благодарим всех медиков!".

По данным онлайн-карты СНБО, в Тернопольской области зафиксировано 168 случаев заболевания коронавирусом.

Выписали 5 детей после коронавируса: в Тернополе сообщили о выздоравливающем младенце

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство типичные для взрослых симптомы нового коронавируса не проявляются у несовершеннолетних, которые заразились COVID-19.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Тернополь
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