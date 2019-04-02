Изнасилование АТОшника в Бердянске: всплыли новые факты об издевательствах в колонии

Вокруг Бердянской колонии №77 снова разгорелся скандал. Правозащитники обнародовали новые факты издевательств, однако руководство этого учреждения не отстранено от работы на время проверки.

Как утверждают активисты, тут систематически мучают и бьют заключенных, требуя, чтобы родственники платили деньги. Некоторым родным якобы пришлось даже оплачивать свадьбу мучителя, покупать ему обручальное кольцо и костюм, которым он остался не доволен. В самой колонии обвинения отрицают. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Избили и изнасиловали?

Бывший боец АТО Александр Т., над которым, по словам правозащитников, поиздевались в Бердянской колонии №77, сейчас освободился, однако его психическое состояние остается тяжелым. Напомним, что мужчину якобы сначала жестоко били, а потом изнасиловали в исправительном учреждении. После этого у него случился психический срыв. Причем, по данным активистов, издевались над Александром в том числе и из-за того, что он воевал и имеет орден "За мужество".

Колония №77 Главком

Даже после того, как информация о насилии стала публичной, руководство колонии не отстранили.

"Руководство колонии продолжает работать, никто их не отстранил даже на время расследования, я уже не говорю о наказании", – рассказал OBOZREVATEL координатор программы Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко.

Заключенные боятся говорить

По словам Андрея Диденко, в Бердянской колонии заключенные до смерти боятся рассказывать о том, как над ними издеваются. Якобы тут существует система запугивания.

Травмы у заключенных slidstvo.info

"Издеваться начинают с первого дня. Занимаются этим так называемые "козлы", заключенные, которые в свое время сами прошли эти круги ада. Теперь они это делают не без участия администрации колонии. С их помощью они выясняют материальное положение родных заключенных. Затем их начинают жестоко бить, требуя, чтобы родственники перечисляли деньги на карточки. Например, мамы рассказывают, что им пришлось даже оплачивать свадьбу одного "козла", покупать ему все: кольца, цветы, костюм. Он еще и остался не доволен костюмом", – отметил Диденко.

В январе из этой колонии в СИЗО для судебных разбирательств доставили 18-летнего Дениса Кметя. Тогда он и рассказал своей маме, что на самом деле происходит в этом учреждении. Женщина обратилась к правозащитникам.

"Беда в том, что парня после суда должны вернуть в эту же колонию, изменить это нельзя. Чтобы его перевезли в другую колонию, руководство должно признать нарушения. А они никогда этого не сделают. Там заключенные боятся слова сказать. Я помню, мы с адвокатом первый раз туда приехали, так заключенные молчали. Мы уже взяли тех, кто сидел в карцере, стали с ними говорить. Бесполезно. Один из них нам так и сказал, мол, только когда увидим, что вы приезжаете сюда в пятый, шестой раз, что вы нас не забываете, тогда, может, что-то и расскажем", – говорит Диденко.

Травмы у заключенных slidstvo.info

Другие мамы заключенных тоже утверждают, что буквально через неделю после того, как их родные попадают в эту колонию, они им звонят и сдавленным голосом просят перечислить на карточку деньги. Номер карточки указывают в СМС. Одна из женщин сообщила, что ей за месяц пришлось отправить 25 тысяч грн. Потом она не выдержала и пошла за защитой.

Ведут проверки

Государственное бюро расследований открыло дело и ведет расследование сразу по нескольким статьям УК Украины – "пытки", "превышение полномочий", "превышение власти", "вымогательство группой лиц". Всего по делу проходит девять потерпевших.

Также ведут проверку и в Генпрокуратуре. Удалось вновь открыть дело по факту избиения экс-бойца АТО Александра Т., которое было закрыто в декабре прошлого года. Правда, в деле не указано, что он был изнасилован, хотя заявление мужчина подавал.

slidstvo.info

Кроме того, после публикаций Генпрокуратура вновь навестила Бердянскую колонию. Но нарушений там так и не нашла. Государственная уголовно-исполнительная служба проводит свое служебное расследование. Правда, когда оно закончится, сказать не могут.

Начальник колонии №77 Максим Чукин категорически опровергает информацию о том, что бывший боец Александр Т. был изнасилован, уверяет, что никаких заявлений от него не получал. Также в колонии считают, что таким образом кто-то хочет раскачать у них ситуацию.

А правозащитники уверены, что никого за нарушения и издевательства над заключенными так и не накажут. "Когда в колонии Одессы после убийства было массовое избиение заключенных, руководитель пенитенциарной службы все отрицал, говорил, что ничего подобного быть не может. Пока прокуратура не обнародовала видео этого", – говорит Диденко.

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