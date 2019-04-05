"Требуем содержания!" Вакарчук мощно обратился к Зеленскому и Порошенко. Видео

Известный украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал мощное видеопослание кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко.

Обратился он также и к украинцам. Соответствующий ролик появился на его странице в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Все говорят о выборах президента Украины. Градус обсуждения зашкаливает. Казалось бы, это хорошо, украинцы активно думают о своем будущем и будущем своего государства. Но давайте на самом деле разберемся, о чем все говорят", – сказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук Скриншот

"Будут дебаты или нет, где они состоятся, кто будет модерировать. Кто какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые и правда позволят нам сделать свой выбор? И это происходит на протяжении всей президентской кампании. Содержание постоянно подменяется формой. Идет постоянная борьба цветов и слоганов. Пафос против юмора, билборды против Instagram", – продолжил артист.

Он заявил, что как избиратель, хочет знать ответы на важные вопросы.

"Как тот или другой президент собирается реализовывать в Украине верховенство права? Какая у них программа реформирования судебной системы? Как они собираются возвращать домой военнопленных и политзаключенных, которые пребывают в российских тюрьмах? Как они будут возвращать Крым и Донбасс? Как они используют свой капитал для того, чтобы заменить коррупцию равными правилами для всех?" – пояснил певец.

"Дорогие избиратели! Не дайте подменить содержание формой. Требуйте у кандидатов в президенты конкретного ответа на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет и какие конкретные пути реализации этого виденья. Содержание важнее, чем форма. Требую содержания!"– озвучил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук поразил украинцев трогательной речью о пленных моряках.

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