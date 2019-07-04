"Требовал 2 тысячи долларов": Кличко разоблачил взяточника в КГГА

Правоохранители вместе с подчиненным мэру Киева Виталию Кличко управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА в четверг, 4 июля, разоблачили чиновника городской администрации во взяточничестве.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины в своем Facebook.

"Сегодня, 4 июля, оперативники Управления защиты экономики в Киеве Национальной полиции Украины, следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, в процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона совместно с управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА разоблачили чиновника городской администрации во взяточничестве", – сообщили в полиции.

Там также уточнили, что взяточник занимал должность заместителя начальника одного из департаментов КГГА.

"За подготовку документов и ускорение регистрации религиозной организации требовал и получил от гражданина через посредника 2000 долларов США неправомерной выгоды. Сейчас чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся неотложные следственные действия в служебных помещениях управления КГГА. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ", – говорится в сообщении.

В свою очередь Виталий Кличко выразил благодарность правоохранителям за профессионализм и отличную работу.

Виталий Кличко bigmir.net

Напомним, ранее мэр Киева выступил с требованием об освобождении от должностей председателей "Киевзеленстроя", КП "Центр развития городской среды" и директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

"Такого отношения к работе в столичной власти не будет! Поручаю подготовить материалы проверок, которые мы направим в правоохранительные органы для соответствующего реагирования", – заявил Кличко.

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