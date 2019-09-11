"Треба нещадно п*здити!" Кутепов и Крюкова публично поскандалили: все подробности

После пресс-конференции освобожденного из российского плена украинского режиссера Олега Сенцова произошел скандал с участием журналистов Богдана Кутепова и Светланы Крюковой.

Сотрудник "Громадського" Кутепов написал в Facebook, где выразил недовольство вопросами, которые СМИ задавали Сенцову. При этом в посте оскорбил некоторых украинских журналистов.

"Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны п*здить сами журналисты. А журналисток – журналистки. Тех, которые ставят тупые вопросы, просто сажать на место и выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа "Страны.uа" – беспощадно п*здить. С – Саморегуляция", – написал он.

На данный пост ему в комментариях заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова ответила: "Нах*й не хочешь пойти?".

Также в комментариях Кутепов оскорбил журналистку "Страны.ua" Юлию Корзун, которая задала вопрос на пресс-конференции. Он назвал ее манекеном, "подставкой под диктофон" и "интровертом-андрогином".

В свою очередь Крюкова в Facebook опубликовала гневный пост про Кутепова, добавив, что по факту высказывания журналиста намерена написать заявление в полицию.

"Богдан Кутепов публично оскорбил нашего журналиста. Назвал ее "манекеном", "подставкой под микрофон", "андрогином" и призвал "нещадно п*здити" всех журналистов проектов, в которые Кутепова никогда не возьмут на работу, потому что у него начался период профессионального выгорания. По сути. Хочу обратиться к спонсорам и совладельцам "Громадського ТБ" с вопросом: являются ли высказывания Кутепова нормами редакционной политики, а также будет ли какая-то вообще реакция на призыв их сотрудника неистово избивать людей? Завтра утром подаем заявление в полицию", – написала она.

Светлана Крюкова и Богдан Кутепов

Позже в "Громадському" заявили, что осуждают публичные высказывания Кутепова в адрес журналистов, которые работали на пресс-конференции Сенцова.

"Высказывания нашего коллеги противоречат ценностям нашей организации. А это доверие, профессионализм, ответственность и человечность. "Громадське ТБ" системно защищает свободу и право журналистов выполнять свои профессиональные обязанности и будет это делать в дальнейшем. В связи с ситуацией с Богданом Кутеповым будут созваны Редакционный совет и общее собрание", – говорится в сообщении.

А вскоре и Кутепов обновил свой пост, отрицая призыв к физическому насилию в отношении журналистов.

"В переводе на цивилизованный язык: я возмущен ситуацией, которая сложилась в украинской журналистике в целом. Этот пост не является призывом к физическому насилию и отражает только мое собственное мнение. Очевидно, противоречит принципам и ценностям организации, где я работаю и которую я люблю", – написал он.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 10 сентября бывшие узники Кремля Олег Сенцов и Александр Кольченко, которые более 4 лет пробыли в русском плену, провели свою первую пресс-конференцию.

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