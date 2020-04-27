Травятся дезинфекторами и кварцированием: украинские врачи рассказали о работе с COVID-позитивными

Украинские врачи-инфекционисты подвергают свое здоровье опасности, проходя ежедневную дезинфекцию после работы с пациентами, инфицированными коронавирусом COVID-19.

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Как рассказали "КП в Украине" медики Винницкой центральной районной клинической больницы, они сейчас работают в жестком графике.

"Четыре часа или больше – в "грязной" зоне, четыре – отдыхают в "чистой". Здесь у них комната отдыха, душ, туалет. Затем – опять к пациентам. Есть такие, что трудятся по 12 часов", – отметили врачи.

Перед выходом в грязную зону весь медперсонал обязан облачиться в спецодежду – надевают костюмы либо защитные халаты, капюшоны, шлемы, очки, респираторы, перчатки, резиновые сапоги или бахилы – и в таком виде выходят через шлюз к больным коронавирусом.

Украинские врачи травятся дезинфекторами и кварцированием Иллюстрация

"Чистые зоны – условно чистые, потому что все и так работают в одной больнице, которую можно считать грязной. Воздух же нельзя изолировать, ни одна наша больница не имеет вытяжной вентиляции, того негативного давления, как в современных инфекционных больницах, где у больного и персонала даже разные входы", – объяснили медики.

Одеваются перед выходом в зараженную зону медики по двое, контролируя друг друга – ничего ли не забыли надеть. После – через пропускник. В чистую зону возвращаются через шлюз, где на 10-15 минут замачивают в дезинфицирующих растворах резиновые сапоги или бахилы.

Раздеваются поэтапно – перчатки, халат, респиратор, капюшон, очки, шлемы, все это аккуратно скручивают, чтобы не "разбрасывать" вирус, и бросают в баки для средств защиты одноразового или многоразового использования. После каждого этапа моют руки.

"Потом идет кварцирование, что тоже достаточно опасно из-за высоких доз ультрафиолетового облучения. Да и запах дезинфекторов тоже влияет на здоровье медиков", – сказал заместитель главного врача больницы Валерий Щербань.

После того, как медики раздеваются почти до гола, они выходят через шлюз в чистую зону, где надевают рабочие тапки и одежду. Все, вплоть до белья, замачивается и стирается, чтобы использовать через день-два во время дежурства.

Как писал OBOZREVATEL, украинские медики изо дня в день рискуют подхватить коронавирус в скорых, палатах и приемных отделениях, получая за это довольно сомнительную компенсацию.