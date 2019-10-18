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18 октября • обновлено в 12:05
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Травмы приковали к постели: стало известно о гибели еще одного военного. Фото

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В госпитале Львова во вторник, 15 октября умер украинский военнослужащий Александр Воробей.

Как сообщает ВОЛОDИМИР MEDIA, он получил ранение на Донбассе 27 сентября, после перенес операцию в Харькове.

"27 сентября 2019 года Александр получил тяжелую травму, находясь в зоне ООС. В Харькове, куда его доставили авиацией, был прооперирован. После чего его перевели во Львовский военный госпиталь, где он продолжил лечение", - пишет издание.

На Донбассе погиб украинский герой

На Донбассе погиб украинский герой

14 октября, когда в Украине отмечали День защитника Украины, Александр звонил родным и рассказывал, что на территории госпиталя проходит концерт и радовался этому.

"А на следующий день родители не могли дозвониться до сына. Около 11 утра им сообщили, что он умер. У Александра осталась жена и 9-летний сын", - рассказали журналисты.

Как рассказала журналистам мать Александра, он очень любил рисовать и мечтал установить памятник погибшим волонтерам, но не успел.

Погибший военный Александр Воробей

Погибший военный Александр Воробей

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 15 октября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погибла военнослужащая Ярослава Никоненко, отец которой нес службу в батальоне "Айдар" и также был убит террористами.

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Тема
Война на Донбассе
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