Мой вчерашний пост был о другом – о настроении, об интересе к жизни, о том, что возраст – не диагноз. Но каждый волен видеть, как ему видится, поэтому, в комментариях возник разговор о здоровом образе жизни и даже с рекомендациями, как надо. Я не гуру и ни в коем случае не образец для подражания. Просто напишу, как вижу.

Каждый человек – индивидуум. Что полезно и приятно одному, может быть совершенно неприемлемо для другого. На собственном опыте – муж и старшая дочь с удовольствием пробегают до десятка километров и чувствуют себя прекрасно. Мне же достаточно нескольких кругов по стадиону, чтобы покрыться красными пятнами, начать задыхаться и до вечера чувствовать себя вусмерть уставшей. Да, я грамотная, читала методики, нагрузку наращивала постепенно, мотивация была – но не мое, что поделаешь. Вот быстро ходить, но не просто так, а например, на работу или по служебной необходимости – это сколько угодно. Или играть в бадминтон через сетку (кстати, очень энергозатратный вид спорта). Но результат (когда усиленно худела после родов во время кормления) достигнут не был, ни от бега, ни от бадминтона. А вот за несколько дней "лечения" маленькой дочки в адской детской инфекционке на Острой без всяких усилий сбросила 6 кг, но радоваться этому сил не было. И при воспоминании об этом ужасе через десятки лет волосы дыбом встают.

Кстати, о том же весе и питании. Знаю массу счастливых людей с хорошим обменом веществ, которые под настроение, могут спокойно слопать пол-тортика в 11 ночи – и хоть бы что, веселые и стройные. И наоборот, злюк, считающих калории, не всегда тонких-звонких, но утомительно занудных, способных испортить настроение за любым столом. Мой покойный дед Федось меньше 5 ложек сахара на стакан чая не признавал, кашу сладил так, что к ней ложка прилипала – возможно, потому, что прожил трудную жизнь, часто впроголодь. Умер после 90, во сне, с улыбкой. За неделю до этого вызывала врача (просто, чтоб была очередная запись в мед. карточке), пришел студент-практикант, слушал, мерял давление (120/80), заглядывал в горло (удивлялся, сколько у него своих нелеченых зубов). Ну и что теперь, всем давать рекомендации есть столько сахара?

Получится, как в том известном анекдоте про долгожителя, который не пил, не курил, всю жизнь прожил с одной женой, соблюдал диеты. И приехали к нему журналисты, чтобы снять репортаж, как нужно себя вести, чтобы прожить долго. А по соседству – дым коромыслом, шум-гам, пьяная пирушка. "А это мой старший брат – бабник, пьяница, хулиган и дебошир", - объясняет примерный дедушка. Я, конечно, не призываю всех пить, курить и дебоширить, тем более, что сама бросила курить в 20 лет (стаж несистематического курения – три года), когда вышла замуж. А муж – лет в 9; после того, как его папа, увидев, как он с малолетками пытается курить в подъезде, не стал ругать, просто покурил вместе с ним, угостив парочкой "Памира" или "Казбека". Отрава редкая, выворачивало пацана два дня. Но к курению – стойкая идиосинкразия на много лет вперед. Жестоко, но действенно.

Каждый человек чувствует, что ему полезно, что вредно. Нельзя всех причесывать под одну гребенку. Если человек болен, понятно, у него свой режим, свои потребности. Если алкаш – там вавка в голове, и незачем тратить свое время и силы на переубеждение. Хотя медики подтвердят, что иногда проспиртованный организм более устойчив к внешним вызовам, чем наши, не закаленные. Помню, как травмпункт был в шоке, когда к ним привезли бесчувственное тело, которое в процессе пьянки выпало спиной вперед с 6 этажа. Протрезвевшие собутыльники привезли к врачам. А оно спит и храпит. К утру протрезвело – не помню уже (может, кто напомнит), то ли перелом пальца, то ли только ушибы мягких тканей. Конечно, питание влияет на здоровье. Иногда бедность помогает в диетах.

Например, когда перестройка резко избавила нас от мяса и колбас (верней, остались только терапевтические дозы), борщи и супы на крепких мясных бульонах заменили постные. И через какое-то время папа прочно забыл о печеночных приступах. Кому-то здорово одно, кому-то другое. Диетические моды меняются постоянно. Вот теперь ученые выяснили, что молоко вредно, и организм взрослого человека его не усваивает. А бабуля Ксеня не знала этого, и как-то дожила до 95, практически на молоке и кашах. Маме скоро 83, они с Туськой жить не могут без хорошего сельского молочка – не буду же я их разочаровывать изысками диетологов?

Что касается физических и умственных нагрузок, как профилактики от болезней. Вы признаете, что физическая нагрузка, работа в саду, огороде, на свежем воздухе полезны? Да, конечно. Второй вопрос – вы много знаете здоровых сельских жителей? Задумались? Увидели на рыночке тетушек 50 лет с больными суставами, одышкой, выглядящими на все 70? А потом вспомнили фифу с неизменной сигареткой и постоянным макияжем из второго подъезда - ей бы можно дать 40, если б не помнить, что 30 лет назад она выглядела точно так же. Но ведь первые, по общепринятому мнению, вели исключительно здоровый образ жизни, а вторая – тяжелее рюмки с ликером ничего не поднимала. По себе скажу, что 20 лет сельхозработ (колхозы, подряды и 23 сотки "фазенды" с неизбежной переработкой и хранением выращенного) вспоминаются "незлим тихим словом", рефлекторно начинают ныть все суставы, и появляется дрожь во всем теле. А масса теперешних болячек тянется именно из того времени. Хотя люблю цветы и без отвращения копаюсь в земле. Но в разумных пределах. Лучше без дела поброжу по лесу, чем с пользой выкопаю 2 сотки картошки))

Насчет умственных нагрузок. Ни шахматы, ни кроссворды, ни постоянные рабочие задачи, увы, не являются панацеей от старческой деменции. И наоборот, люди с очень средним образованием и умеренными умственными потребностями часто заканчивают жизнь в ясном уме и четкой памяти. Никому не дано знать, как все закончится. Иногда то, чего боишься и от чего бежишь, настигает тебя, как в насмешку. Мой дядя Коля патологически боялся рака желудка, дробно и полезно питался, изводя всех жен придирками – только восьмая по счету смогла его выдержать. Умер вскоре после 50 от рака желудка… Тетя мужа, деловая советская дама, депутатка, директриса школы, доводила нас до истерик своими требованиями по ЗОЖ, но и сама изощренно правильно питалась, делала длинную полезную гимнастику, учила стихи наизусть (и нас пыталась заставлять), решала задачи, играла в шахматы. Жизнь закончила полным растением. Папа всегда был уверен, что похож на свою матушку, и трезвый разум останется с ним до конца жизни. Но автомобиль, который сбил его, об этом не знал. И три года до смерти папа провел попеременно то злобным монстром с ужасными фантазиями, то маленьким высохшим стареньким беспомощным ребенком. Очень надеюсь, что он уже не осознавал этого.

Не надо ничего долгосрочно планировать, особенно в возрасте. Просто жить и ценить этот день, как классное выдержанное вино. Вот это я неожиданно поняла на чужом примере задолго до того, как вошла в собственный возраст понимания. У нас в бюро была женщина, которая всегда знала, как правильно жить, и давала полезные советы всем, кому надо и не надо. Впрочем, она была безобидна, неагрессивна и ее можно было спокойно терпеть. У меня с детства (после маминого воспитания и кормления) сложилось четкое убеждение, что все полезное невкусно и скучно. Сейчас уже знаю, что это далеко не так, но от навязываемых полезностей шарахаюсь рефлекторно. Так вот, формула Валиной счастливой жизни (ей передала по наследству мама) была такой: на первом месте – я сама, потом родители, потом муж, потом дети. И, соответственно, тьма последующих параметров. Но я после основной формулы – однозначно, не мое - дальше редко слушала. Шло время. Валю сократили одной из первых – специалист она была никакой. Иногда встречались в городе, иногда приходила на какие-то заводские мероприятия. Потом и я временно ушла с завода в Укртелеком, но продолжала частенько бывать у своих.

Перед Новым годом было сразу два приятных события – вечер в ДК Ленина и юбилей у одной из самых старших (но вечно молодой духом) сотрудниц-пенсионерок. Как сейчас помню нашу случайную встречу с Валей на Солнечном, возле почты. И этот прохладный сырой декабрьский день. И наш разговор, в котором она категорически отказалась идти вместе с нами. Понятно, что мы будем есть и пить исключительно вредное, несовместимое с здоровым образом Валиной жизни. Но меня удивило другое – в ответ на то, что у меня сейчас очень тяжелый по всем статьям период жизни, поэтому, любой позитив, даже самый мелкий, нужен, как лекарство, Валя начала убеждать меня, что положительные эмоции еще вредней, чем отрицательные; что жить надо ровно, без эмоциональных всплесков; питаться однообразно полезно и тогда доживешь здоровеньким до ста лет. Что она и собиралась делать – планомерно и неуклонно. Мы распрощались, и я бы забыла об этом разговоре через неделю. Тем более, что на следующий день был "корпоратив", как сейчас говорят (но капиталисты-эксплуататоры устраивают их за свой счет, а здоровенный завод нас не баловал никогда – все сами, руками энтузиастов).

Вечер прошел прекрасно. Не успела я вернуться домой, как раздался звонок начальника – его жена работала на подстанции "Скорой помощи", и в ее смену привезли пострадавших с аварии под Счастьем (есть там заколдованный участок перед мостом, где часто заносит). У Вали прогноз был неутешный. Вот так, ты размеренно живешь, планируешь на десятилетия вперед, составляешь размеренный график, покупаешь здоровые продукты. А где-то возле Вселенского компьютера зевнули от скуки и удалили твой аккаунт. Game over… С похорон мы возвращались молча. Тяжело было поверить, что человека, который на днях говорил с тобой, размышлял о том, сколько пенсии насчитают через год, больше нет. Вместе с планами, заботами, улыбкой. Тогда я поняла, что советская установка о хорошей жизни где-нибудь за горизонтом не для меня. И, исходя из своих возможностей, я не буду больше ждать у моря погоды, строить дальние планы, издеваться над собой чужими полезностями, изложенными в очередной теории – постараюсь жить счастливо сейчас, прекращу постоянно жертвовать собой (временем, силами, возможностями) ради чужих прихотей. А есть буду не то, что правильно, а то, что хочется – когда организму надоест, он мне скажет.

Конечно, не все сразу, но через какое-то время я поняла, что моим домашним нужна я, отдохнувшая и с хорошим настроением, а не очередной пирог, приправой к которому шла "потная женщина, орущая из кухни" (цитата не про меня, чужих дочерей про свою маму, жертву стереотипов, но она же про всех нас - усталых и замученных бытом). Что интересно, как только перестанешь делать то, что должна, и немного отдохнешь – сразу же делаешь то же самое, но когда хочется. И получается лучше и быстрее. Как только начнешь слушать себя, а не советы знатоков, определишь, что нужно именно тебе. Как только поймешь, что нельзя постоянно приносить в жертву интересы своих самых близких ради капризов и хотелок тех, кто почему-то считает, что имеет на тебя право; окажется, что все посторонние вопросы не обязательно решать именно тебе, и освободится время для общения с теми, кто реально дорог.

Война освободила нас от балласта, от тех, с кем часто было некомфортно, но удерживали привычки и приличия. Оказалось, что мы долго шли по жизни с чужими, не понимая, откуда такая опустошенность, усталость, раздражение. Сейчас стало реально легче, хотя в 2014-м шок от одновременной потери родных, друзей, коллег, сослуживцев зашкаливал. Война расставила приоритеты. И то, что раньше казалось значимым, ушло на второй план. И планы мы теперь строим в ближайшей перспективе, а не стремящиеся за горизонт. Все это составные части образа жизни.

Что-то опять длинно получается. Пора сокращаться. Резюме – что важно для меня в жизни, верней, в ее здоровом образе

Во-первых, гармония в отношениях. Но не со всем миром, а приоритетно с дорогими мне людьми (любимые хвостатые тоже в списке – они лучше и искреннее нас). Не откладываю на завтра добрые слова – люблю всех сегодня. Но перестала сдерживаться, и хлопкоголовым тоже говорю то, что думаю.

Во-вторых, отсутствие долгосрочного планирования и, соответственно, расстройств, что все планы очередной раз "накрылись медным тазом". Но конец войны и наша победа у меня в ближайших. Мысли материальны.

В-третьих, превентивно доброжелательное отношение к людям и вера в то, что хороших вокруг намного больше. Посильная помощь – без этого жить нельзя. Но после трех попыток увидеть человека в том, в ком он отсутствует, мгновенный перевод в категорию "куда подальше".

В-четвертых, интерес к жизни во всех ее проявлениях: работа, путешествия, общение, театр, книги, политика (в меру). Красота (проекта, поступка, цветка, стиля изложения, фабулы, игры) – обязательна, она лечит. Отдельно – природа; недаром же жизнь привела нас в эти края, к лесам, озерам, родникам. Кстати, чистые вода и воздух творят чудеса, обо многих хронических хворях я забыла через несколько лет после отъезда из Луганска.

В-пятых, деньги - не главное, всех не ухватишь и нечего на них зацикливаться. Заработать на жизнь всегда сможем. И прожить на любую сумму, которая есть сейчас, урезавшись до минимума, тоже сумеем – опыт богатый. Выход есть всегда.

В-шестых, то, с чего обычно начинают адепты ЗОЖ – питание. Главное, без фанатизма и бросков в крайности. Организм сам подскажет, что ему нужно. Излишества возможны, но нечасто. Польза от наслаждения вкусной едой порой превышает вред от лишних калорий. Вообще, жизнь с удовольствием гораздо продуктивней и приятней жизни с отвращением. Пробовать разное полезно. И хорошее вино или пиво – не исключение. Но с четко очерченными берегами.

В-седьмых (и в последних): физические нагрузки, идеальная фигура, лицо без морщин и пр., что превращает жизнь многих в сплошные мучения или предмет постоянного расстройства. Как и с едой - все в меру. Упражнения, бег, тренажеры: нравится – делать, раздражает – бросить. Исключение – жизненно необходимые упражнения, как разработка после переломов, например; тут хочешь-не хочешь, а надо (кстати, пришло в голову, что оба перелома случились в пору физического и морального изнеможения - может, организм таким образом притормозил слишком бурную деятельность, чтобы передохнуть?). Прогулки – да, и лучше с собакой. И она набегается, и вы напсихуетесь, сожжете лишние категории. Витамины – разумная необходимость. Идеальная фигура – прекрасно, если есть. А если нет – что теперь, не жить? Или превратить себя в раба диет? Или спрятаться в норку? Да ну его, как по мне, так жизнерадостная корова куда веселей, чем унылая газель. На дам, убивающихся в косметологических кабинетах и тратящих массу денег на кремы и подтяжки, тоже смотрю философски – нравится людям, пусть развлекаются. Хотя по факту, результат у тех, кто не переймався, с годами тот же, если не лучше)) А с возрастом добрый открытый характер, по-моему, ценнее желчной гордыни от успешно законсервированной внешности.

Жить с удовольствием – это тоже талант, доступный не каждому. Откройте его в себе. И живите сейчас, не откладывая на завтра - ведь не каждому повезет видеть воочию, как творится новейшая мировая история. А нам с вами повезло.