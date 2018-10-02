Травля в школе: Рада сделала первый шаг в борьбе с буллингом

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, направленный на противодействие буллингу в учебных заведениях.

За соответствующее решение на заседании во вторник, 2 октября, проголосовали 228 парламентариев при минимально необходимых 226.

Принять законопроект депутатам удалось лишь со второй попытки – во время первого голосования в сессионном зале не оказалось достаточного количества депутатов.

Проект закона предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за травлю, а также его сокрытие работниками учебных заведений.

Потенциальный размер штрафа – до 200 необлагаемых минимумов (3400 гривен).

Инициатива также предусматривает внесение изменений в закон об образовании, где появится определение буллинга как "моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющих признаки сознательного жестокого обращения".

За противодействие буллингу будут отвечать руководители образовательных учреждений. В обязанности которых добавится утверждение плана мер по борьбе с этим явлением и рассмотрение заявлений от учеников и их родителей о случаях травли.

По данным недавнего исследования ЮНИСЕФ, с проблемой буллинга в Украине в течение последних трех месяцев сталкивались 67% опрошенных в возрасте от 11 до 17 лет.

По распространенности буллинг среди 11-15-летних детей Украина входит в первую десятку европейских стран

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог поделилась советами о том, как распознать буллинг.