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Травля в школах из-за денег: украинцы назвали виновного

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Причиной скандального инцидента, когда в Харькове 6-классницу публично унизили из-за отказа ее родителей принимать участие в различных поборах, является нежелание общества признавать проблему "скидывания" денег.

Таковы результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 10 тысяч человек.

"В Харькове публично унизили школьницу из-за денег: кто виноват?" - на такой вопрос предлагалось ответить читателям издания.

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Большая часть проголосовавших (54%) выбрали вариант ответа: "Общество. Поборы стали обычным делом".

Каждый пятый (21%) виноватой считают учительницу, "которая проигнорировала ситуацию".

Лишь на один процент меньше (20%) респондентов ответили: "Конечно, родители учеников, устроившие весь этот балаган".

Наименьшее количество читателей (5%) обвиняют в случившемся родителей девочки, не сдавших деньги. "Никто не обязан кормить чужих детей", - уверенны они.

Травля в школах из-за денег: украинцы назвали виновного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе Одессы затравили маму за излишнее любопытство по поводу денег на нужды класса.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяШколаНовости для школьниковИнциденты в школах
Место
Украина
Объекты
Харьковпоборы в школешкола
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