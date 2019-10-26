"Травить и запугивать!" Скандал с "Мисс Украина" из-за Крыма получил продолжение

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша, которая ранее оскандалилась, назвав аннексированный Крым "принадлежащим всем людям", сделала резкое заявление о патриотизме.
Соответствующий пост она опубликовала в своих Instagram-stories.
Так, заскринив новость о ее отказе отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, она сопроводила кадр цитатой писателя Олдоса Хаксли.
Маргарита Паша
uazmi.net
"Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели", – написала модель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандальное заявление Паша выдала на праздновании дня ООН. "Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала она журналистам.
На это украинцы бурно отреагировали в соцсетях, оставив ряд возмущенных комментариев.
До этого она угодила в скандал из-за русского языка. Паша отказалась говорить на украинском, но потом объяснила это плохим самочувствием.
В сети Паше напомнили, гражданкой какой страны она является, и как следует себя вести на публике, имея такой титул.
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