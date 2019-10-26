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26 октября • обновлено в 22:05
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"Травить и запугивать!" Скандал с "Мисс Украина" из-за Крыма получил продолжение

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Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша, которая ранее оскандалилась, назвав аннексированный Крым "принадлежащим всем людям", сделала резкое заявление о патриотизме.

Соответствующий пост она опубликовала в своих Instagram-stories.

Так, заскринив новость о ее отказе отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, она сопроводила кадр цитатой писателя Олдоса Хаксли.

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Маргарита Паша

Маргарита Паша

uazmi.net

"Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели", – написала модель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандальное заявление Паша выдала на праздновании дня ООН. "Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам", – сказала она журналистам.

  • На это украинцы бурно отреагировали в соцсетях, оставив ряд возмущенных комментариев.

  • До этого она угодила в скандал из-за русского языка. Паша отказалась говорить на украинском, но потом объяснила это плохим самочувствием.

  • В сети Паше напомнили, гражданкой какой страны она является, и как следует себя вести на публике, имея такой титул.

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Персона
Маргарита Паша
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