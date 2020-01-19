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19 января • обновлено в 12:20
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Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты

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Черные катафалки с телами жертв крушения самолета МАУ в Иране, которые доставили в аэропорт "Борисполь" в воскресенье, 19 января, сделали круг в память о трагедии.

Кадры с машинами сопроводили снимками погибших и траурным маршем (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Авто провели со слезами сотрудники "Борисполя", которые потеряли в катастрофе коллег.

Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты
Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились кадры с гробами украинцев, погибших в Иране. Их завернули во флаги Украины.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Теги
МАУ разбился самолет
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Красивая,профессионально снятая показуха и очередные танцы на костях.
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