Последний путь жертв крушения самолета МАУ: появились фото траурного кортежа с высоты

Черные катафалки с телами жертв крушения самолета МАУ в Иране, которые доставили в аэропорт "Борисполь" в воскресенье, 19 января, сделали круг в память о трагедии.

Кадры с машинами сопроводили снимками погибших и траурным маршем (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Авто провели со слезами сотрудники "Борисполя", которые потеряли в катастрофе коллег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились кадры с гробами украинцев, погибших в Иране. Их завернули во флаги Украины.

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