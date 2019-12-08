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8 декабря • обновлено в 17:43
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Траур в день протестов: Казанский обвинил Зеленского, указав на важный нюанс

1.3т
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Президента Украины Владимира Зеленского упрекнули в том, что он объявил днем траура по погибшим в пожаре в колледже Одессы именно 8 декабря – день протестов оппозиции против капитуляции на Майдане.

Так, своим мнением поделился в Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский.

"В Одессе случилась страшная трагедия. И, безусловно, день траура по погибшим необходим. Но то, что эту трагедию уже пытаются использовать в политических целях отвратительно", – написал он.

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Зеленского упрекнули из-за траура в день протестов

Зеленского упрекнули из-за траура в день протестов

Казанский обратил внимание на то, что траур был объявлен только спустя 4 дня после пожара. "Почему не 6 или 7 декабря, когда уже было понятно, что жертв много? Потому что оппозиционный митинг намечен на 8-е. Вот почему", – возмутился журналист.

"Безотносительно моего отношения к Порошенко и Зеленскому, власти и оппозиции. Использовать гибель людей для спекуляций гадко", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Зеленский выпустил срочный указ о дне национального траура 8 декабря, запретив "шумные праздники и гуляния". Активисты все же вышли на протест на Майдан Незалежности.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Майдан против капитуляции Пожар в колледже Одессы
Персоны
Денис Казанский Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Майдан
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