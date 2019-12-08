Траур в день протестов: Казанский обвинил Зеленского, указав на важный нюанс

Президента Украины Владимира Зеленского упрекнули в том, что он объявил днем траура по погибшим в пожаре в колледже Одессы именно 8 декабря – день протестов оппозиции против капитуляции на Майдане.

Так, своим мнением поделился в Telegram-канале украинский журналист Денис Казанский.

"В Одессе случилась страшная трагедия. И, безусловно, день траура по погибшим необходим. Но то, что эту трагедию уже пытаются использовать в политических целях – отвратительно", – написал он.

Зеленского упрекнули из-за траура в день протестов

Казанский обратил внимание на то, что траур был объявлен только спустя 4 дня после пожара. "Почему не 6 или 7 декабря, когда уже было понятно, что жертв много? Потому что оппозиционный митинг намечен на 8-е. Вот почему", – возмутился журналист.

"Безотносительно моего отношения к Порошенко и Зеленскому, власти и оппозиции. Использовать гибель людей для спекуляций – гадко", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Зеленский выпустил срочный указ о дне национального траура 8 декабря, запретив "шумные праздники и гуляния". Активисты все же вышли на протест на Майдан Незалежности.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся