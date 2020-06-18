Трассу Киев-Чоп перекрыли протестующие: у них забрали земли в Карпатах и отдали "Галнафтогаз" под "туризм"

Жители села Славское в Карпатах вечером 17 июня перекрыли трассу Киев-Чоп. По словам людей, у них забрали земли и отдали нефтегазовой компании "Галнафтогаз" под так называемый туризм.

Речь идет о 40 гектарах рекреационной земли на горнолыжных склонах. В схеме якобы задействованы сельский голова Владимир Бега и депутаты сельсовета, пишет "СтопКор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Инвесторов главных мы никогда в лицо не видели, нам никто их не представлял, никто нас не знакомил. Один раз сказали, что это австрийцы, в следующий раз приезжает пан Гаразд, потом они говорят, что какой-то пан Антонов – главный инвестор", – рассказала местная жительница Богдана Шкелебей.

Трассу Киев-Чоп в Карпатах перекрыли протестующие СтопКор

Известно, что участок отдали представителям компании "Славские". Она принадлежит Виталию Антонову – президенту концерна "Галнафтогаз", который удерживает заправки "ОККО".

Местным жители землю вообще не оставили. Кроме того, на территории участка расположена часть имущества и подъемники туристического комплекса "Захар Беркут". На протяжении 15 лет хозяева комплекса безуспешно пытались арендовать землю, которая используется для лыжных спусков. Областная власть сначала давала разрешение, а потом отменяла свое же распоряжение.

"В это же время, пока тянется суд, мы узнаем, что где-то в начале 2020 года те земли, которые мы хотели взять для развития территорий, разданы физическим лицам – 24 участка по 2 га. Их раздали работникам фирмы "Галнафтогаз" якобы для личного сельского хозяйства. Нас это очень заинтересовало, почему такая ситуация возникла, тем более, что все эти работники корпорации "Галнафтогаз" – люди не местные и не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству", – отметил совладелец туристического комплекса "Захар Беркут" Орест Шейко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Елизаветовка Днепропетровской области местные жители перекрыли трассу из-за отсутствия газа в домах. Его отключили за несколько дней до этого, ссылаясь на ремонтные работы.