Коллапс с транспортом и тотальные нарушения: как коронавирус бьет по украинским городам

Украина уже 3-й день находится в режиме карантина из-за мировой пандемии коронавируса. В нескольких регионах власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.

Ограничения коснулись общественного транспорта, массовых собраний. Отменены десятки масштабных концертов, спортивных событий и гуляний. В кулуарах Офиса президента всерьез говорят об идее ввести чрезвычайное положение в стране и передать Владимиру Зеленскому всю полноту власти.

Что происходит в регионах Украины и на сколько реален вариант полной изоляции страны – в материале OBOZREVATEL.

Где уже ввели ЧС и что там происходит?

Особые ограничения действуют в 3-х областях – Черновицкой, Житомирской и Киевской. Проще говоря, из-за вспышки COVID-19 местные власти решили заранее ввести ЧС, чтобы минимизировать по возможности распространения недуга.

Зачем это сделано? Потому что такой режим дает дополнительные возможности.

Вот что было сделано:

Власти создали оперативный штаб, который занимается текущими проблемами, связанными с болезнью (информирование населения, организационные моменты).

Местные коммунальные службы и врачи занимаются дезинфекцией территории (остановок транспорта и так далее).

Проверка местных предпринимателей на выполнения предписаний карантина.

Как сказано выше, именно в этих областях самый пик заболеваемости. По последним данным, на утро 19 марта зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) область и Киев (2).

Несмотря на первые паростки болезни, ситуация в некоторых охваченных регионах спокойная. Как рассказал OBOZREVATEL черновчанин Дмитрий Антонюк, паники в городе нет, еды хватает, а сложности есть только с покупкой марлевых масок и антисептиков.

"Возле банков и отделений "Новой почты" можно заметить очереди на улицах. Заходят люди туда по одному или по несколько человек Никто не жалуется. В помещениях, где большие залы, наклеили линии для соблюдения дистанции в очередях. Но как я заметил, люди сами стараются держать дистанцию. Мне кажется, что те, кто больше всего паникуют – уже давно скупились и сидят дома. Но в целом паники нет", – дополнил Антонюк.

Черновцы немноголюдны

Местные власти пытаются работать с дезинфекцией. В то же время там решили возобновить работу общественного транспорта, но не для всех. Так, в специальные троллейбусы с красным крестом будут пускать медиков, спасателей, полицейских и коммунальщиков. Но только при наличии у них средств защиты и служебных документов.

Также в Черновцах разворачивают пункты санитарного контроля для выборочной проверки транспортных средств, которые прибывают в город.

Скриншот с видео

В столице Украины ситуация совсем иная. Уже 3-й день на остановках общественного транспорта аншлаг. Десятки людей с большим трудом пытаются добраться на работу, но из-за закрытого метрополитена сделать это очень сложно. В отдельных районах из-за пробок на дорогах доехать проблематично даже на такси.

К слову, власти ввели ограничения на проезд в общественном транспорте. В троллейбусах и трамваях проезд разрешен не более 20-ти пассажирам, в маршрутных такси не более 10-ти.

Как пишут в соцсети Facebook очевидцы, утром 19 марта пассажиры едва ли не штурмом брали 118 автобус, поскольку этот маршрут обслуживает всего шесть маршруток, а количество людей, которые едут на работу, не уменьшилось.

Подобная ситуация повторилась и на площади Тараса Шевченко, где люди заблокировали движение троллейбуса. Это произошло из-за того, что водитель отказался перевозить больше пассажиров, чем разрешено. В ряде случаев пассажиры даже устраивали потасовки с полицейскими, толкая их.

РБК

В Житомире к специальным мерам также относятся выборочно. В тематических группах в социальных сетях местные жители публикуют фото массовых скоплений людей. Преимущественно пенсионеров, который наибольшее подвержены коронавирусу.

Вадим Фомин

"Без слов, улица Тараса Бульбы", – пишет местный житель Вадим Фомин.

18 марта ситуация была также не самой лучшей. К примеру, на улице Киевской десятки людей стояли в очередях в троллейбусы. "Пускают только 10 человек", – пишет Сергей Владимирович.

Люди пытаются попасть в транспорт. 18 марта Сергей Владимирович

Тролейбус в Житомире. Утро 19 марта Ирина Колесникова

В других регионах Украины также действуют правила карантина. Правда, в менее ограниченном формате. Без объявления режима ЧС и формирования штабов.

К примеру, в Николаеве коммунальные службы регулярно обрабатывают автобусы дезинфекторами.

При этом на фоне запрета ездить в маршрутках более 10 пассажиров, утром 19 марта в городе начался транспортный коллапс.

"В городе сейчас ситуация спокойная, но с транспортом начались проблемы. Во-первых, у нас и так с маршрутками вечная проблема, а тут еще ограничения ввели. До 10 человек можно зайти, это водителям не нравится, выручка упала. Во-вторых, логично, многие боятся заразиться и считают лучшим переждать ближайшую неделю и остаться дома. Водителей у нас дефицит, так что после карантина всех в любом случае на работу вернут", – пояснила OBOZREVATEL местная жительница Наталья.

Сложная ситуация в Харькове. Из-за отказа местных властей и мэра Геннадия Кернеса вводить карантин, город живет обычной жизнью. 18 марта общественный транспорт был полностью переполнен, 19 марта ситуация особо не изменилась.

Вечерний трамвай на улице Академика Павлова. 18 марта Виктор Сивий

Полную картину нарушений правил проезда и больше фото можно посмотреть тут.

В Украине могут ввести чрезвычайное положение?

Такой сценарий уже несколько дней обсуждается как в Офисе президента, так и в Верховной Раде. Настаивает на этом варианте именно Владимир Зеленский.

По словам собеседников OBOZREVATEL в партии "Слуга народа", такое решение может быть введено в ближайшие дни. Тому есть несколько причин:

Заболевших будет больше. И если с несколькими сотнями зараженных медицина еще справится, то с десятками тысячами, вероятно, что нет. Поэтому лучше заранее "перестраховаться" и минимизировать риски.

Режим ЧС поможет успокоить банки и валютные спекуляции. Проще говоря – рост курса валют удастся частично остановить, и он перейдет психологические отметки в 30,35 грн.

Верховная Рада сможет проголосовать сразу несколько важных законов без митингов или массовых столкновений. Очевидно, что в первую очередь речь идет об открытии рынка земли.

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