Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина. Однако, в восьми областях эпидемиологическая ситуация не позволяет это сделать.

Об этом он сообщил на традиционной селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, отвечая на вопрос президента Владимира Зеленского, сказано на сайте главы государства.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности", – отметил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что пассажирские перевозки в Украине возобновятся, когда Министерство здравоохранения увидит соответствующие критерии в регионах, которые позволят это сделать.